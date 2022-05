Les conseillers britanniques en matière de vaccins envisagent des rappels de COVID à l'automne pour les plus de 65 ans.

La Grande-Bretagne propose un rappel au printemps aux plus de 75 ans, aux résidents des maisons de soins et aux personnes immunodéprimées, et les ministres ont parlé ouvertement de plans pour une autre campagne de rappel à l'automne.

Dans un avis provisoire, le Comité conjoint pour la vaccination et l'immunisation (JCVI) n'a pas recommandé une autre injection pour tous les adultes, mais a déclaré que l'avis serait revu et mis à jour.

"L'avis actuel du JCVI est qu'à l'automne 2022, un vaccin COVID-19 devrait être proposé aux : Les résidents d'une maison de soins pour personnes âgées et le personnel ; Les travailleurs de première ligne de la santé et des services sociaux ; Toutes les personnes âgées de 65 ans et plus ; Les adultes âgés de 16 à 64 ans qui font partie d'un groupe à risque clinique", a déclaré l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) dans un communiqué.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, vivement critiqué pour sa gestion des premiers stades de la pandémie, a levé les restrictions du COVID en Angleterre en février, attribuant au déploiement rapide du vaccin initial et au déploiement des rappels en Grande-Bretagne le mérite d'avoir brisé le lien entre les cas et les décès.

Le programme de rappels a permis d'éviter qu'une vague de la variante hautement transmissible Omicron et un nombre record de cas ne submergent le National Health Service (NHS).

"Nous accueillons favorablement l'avis provisoire du Comité conjoint pour la vaccination et l'immunisation (JCVI) pour un programme de rappel Covid à l'automne et nous examinerons leurs recommandations finales plus tard dans l'année", a déclaré le ministère de la santé.

"Nous avons demandé au NHS en Angleterre de commencer les préparatifs pour s'assurer qu'ils sont prêts à déployer les vaccins Covid aux personnes éligibles."