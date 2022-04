Les conseillers de la FDA américaine évaluent la nécessité de multiplier les rappels du vaccin COVID

Un groupe de conseillers de la Food and Drug Administration américaine s'est réuni mercredi pour discuter de l'opportunité et de la manière d'utiliser des doses de rappel supplémentaires du vaccin COVID-19 après que des données provenant d'Israël aient montré qu'une quatrième dose réduisait les taux de maladie grave chez les personnes âgées.

Les experts externes de la FDA ne devraient pas se prononcer sur un vaccin spécifique, mais l'agence a déclaré que leurs discussions pourraient aider à forger une stratégie pour l'utilisation future des doses de rappel.

Les données présentées au panel ont montré que les vaccins perdent une grande partie de leur efficacité dans la prévention des infections de la variante Omicron, bien qu'ils soient meilleurs dans la prévention des maladies graves. Cela pourrait signifier que la composition des futures doses de rappel devra être modifiée pour s'adapter aux nouvelles variantes, a déclaré la FDA.

Ces préoccupations, ainsi que les données montrant une diminution de la protection des vaccins au fil du temps, ont conduit les autorités sanitaires américaines à autoriser une deuxième dose de rappel des vaccins Moderna et Pfizer /BioNTech pour les personnes âgées de 50 ans et plus et les personnes immunodéprimées.

"La discussion d'aujourd'hui est une discussion beaucoup plus large - il s'agit de savoir ce que nous faisons pour l'ensemble de la population, et ce que nous faisons lorsque nous pensons que le virus a encore évolué", a déclaré Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA.

Une quatrième dose du vaccin Pfizer/BioNTech a réduit les taux de COVID-19 sévère chez les personnes de 60 ans et plus, mais n'a proposé qu'une protection supplémentaire de courte durée contre l'infection, selon l'étude israélienne publiée mardi. (Reportage de Manas Mishra à Bengaluru et Michael Erman dans le New Jersey ; édition par Anil D'Silva et Bill Berkrot)