Les conservateurs allemands en passe de remporter les élections dans le nord du pays

Le parti conservateur allemand CDU a remporté une élection dans l'État septentrional du Schleswig-Holstein dimanche, un coup de pouce pour le parti de l'ancienne chancelière Angela Merkel, qui a été évincé du gouvernement national lors des élections fédérales de l'année dernière.

Un sondage à la sortie des urnes réalisé par la société infratest dimap a donné aux chrétiens-démocrates (CDU) 43,5 % des voix, soit une hausse de 11,5 points de pourcentage par rapport à la dernière élection d'État organisée dans le Schleswig-Holstein en 2017.

Les sociaux-démocrates de centre-gauche du chancelier Olaf Scholz, principal parti de la coalition allemande "feu tricolore" avec les Verts écologistes et les Libéraux démocrates (FDP), ont quant à eux dégringolé à 15,9 %, car ils avaient présenté un candidat largement inconnu.

Le sondage de sortie des urnes place les Verts et le FDP, qui, dans le Schleswig-Holstein, sont en coalition avec la CDU depuis 2017, à 18,1 % et 6,4 % respectivement, ce qui signifie que les conservateurs pourraient y former un gouvernement avec un seul des deux partis.

Le secrétaire général de la CDU, Mario Czaja, a déclaré que le parti ne fera pas de recommandation depuis Berlin sur la façon dont le premier ministre de l'État, Daniel Guenther, devrait procéder pour décider d'un partenaire.

La position plus forte de la CDU dans l'État qu'au niveau national - où elle obtient 26 % des voix après le pire résultat de son histoire aux élections fédérales de septembre - est en partie due à la popularité de Guenther, selon les analystes.

Un autre mandat pour Guenther, 48 ans, qui, selon les sondages, est le premier ministre du Land le plus populaire d'Allemagne, pourrait renforcer le rôle des modérés au sein de la CDU, en contrepoint de leur leader plus à droite, Friedrich Merz, ont déclaré des sources de la CDU à Reuters.

Le parti du Schleswig du Sud (SSW), qui représente la minorité ethnique danoise dans l'État, a remporté 5,8 % des voix, tandis que les partis d'extrême droite AfD et d'extrême gauche Linke n'ont pas atteint les 5 % de voix nécessaires pour obtenir des sièges au parlement de l'État.

Les élections de la semaine prochaine dans l'État le plus peuplé d'Allemagne, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie (NRW), où le SPD et la CDU sont au coude à coude, seront plus importantes.

Une défaite des conservateurs en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, après avoir perdu en mars dans le petit État occidental de la Sarre, serait un coup dur pour le parti.

Cela faciliterait également l'adoption de lois par la coalition SPD-Verts-FDP de Scholz à la chambre haute du parlement national, où les élections régionales contribuent à déterminer la répartition des voix.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Les questions régionales telles que le coût de la garde d'enfants ou les taxes sur l'achat de biens immobiliers dominent généralement ces élections régionales.

Mais les questions nationales sont également au centre de l'attention cette année, étant donné le changement tectonique de la politique étrangère, énergétique et de sécurité allemande depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février.

D'une part, l'Allemagne souhaite accélérer l'expansion des énergies renouvelables afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie en tant que fournisseur de pétrole et de gaz.

Situé entre la mer Baltique et la mer du Nord, le Schleswig-Holstein est l'un des principaux États allemands en matière de production d'énergie éolienne, avec plus de 3 000 éoliennes terrestres et offshore.

Les Verts souhaitent augmenter le nombre de turbines et réduire la distance minimale requise entre les parcs éoliens et les bâtiments résidentiels, tandis que la CDU veut augmenter la capacité de production des parcs éoliens existants sans en augmenter le nombre.

Le Schleswig-Holstein devrait également accueillir l'un des deux terminaux de gaz naturel liquide (GNL) prévus en Allemagne, dont la construction a été avancée en raison de la guerre en Ukraine. Les Verts et le SSW, s'étaient précédemment opposés au projet.

Mais on ne s'attend plus à ce qu'ils s'y opposent fermement s'ils font partie du gouvernement, étant donné les préoccupations relatives à l'approvisionnement en énergie, selon Christian Meyer-Heidemann, commissaire à l'éducation civique du Land, un bureau non partisan.

Le fabricant de batteries Northvolt prévoit d'ouvrir une troisième usine de giga-cellules de batteries dans la ville de Heide en 2025, citant la part élevée d'énergie verte de l'État. (Reportages supplémentaires d'Andreas Rinke et Vera Eckert, Montage de Mark Heinrich, Catherine Evans et Diane Craft)