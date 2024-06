La majorité conservatrice de la Cour suprême des États-Unis a concentré sa puissance de feu juridique sur la limitation de l'autorité réglementaire fédérale, consolidant ainsi son rôle essentiel dans les efforts déployés de longue date par les entreprises et d'autres acteurs pour désamorcer l'"État administratif".

Les décisions radicales de la Cour ont limité le pouvoir du gouvernement fédéral de réglementer tous les domaines, des transactions boursières à la pollution, même si les juges ont choisi de ne pas réduire davantage le droit à l'avortement ou d'étendre les droits sur les armes à feu en vertu du deuxième amendement de la Constitution des États-Unis, avant l'élection présidentielle du 5 novembre.

Le mandat de neuf mois de la Cour s'achève lundi. Vendredi, elle a rendu un arrêt important, dans lequel ses six juges conservateurs étaient majoritaires et ses trois juges libéraux dissidents, qui a annulé un précédent de 1984 établissant un principe important du droit administratif connu sous le nom de "déférence Chevron". Cette doctrine invitait les tribunaux à faire preuve de retenue à l'égard des interprétations de la législation fédérale par les agences gouvernementales.

Cette décision, vivement souhaitée par les entreprises et les groupes conservateurs, permettra aux juges de remettre plus facilement en question les actions des agences américaines, ce qui facilitera les contestations juridiques des réglementations dans le domaine fédéral, telles que la qualité de l'air et de l'eau, la sécurité des aliments et des médicaments, les normes en matière d'emploi et la protection des investisseurs.

Jeudi, la majorité conservatrice a statué que les mesures d'exécution visant à sanctionner les fraudes qui sont traitées en interne par la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières et des changes) plutôt que par les tribunaux fédéraux violaient le droit à un procès devant jury prévu par le septième amendement de la Constitution. Cette décision pourrait se répercuter sur d'autres agences et entraver leur application de la réglementation.

"Je dirais que ce domaine du droit est celui qui, aujourd'hui, est le plus clairement divisé par 6 ou 3 entre les juges de la Cour", a déclaré l'avocat Misha Tseytlin, qui a plaidé des affaires devant la Cour.

L'arrêt Chevron de vendredi "est la décision de droit administratif la plus importante rendue par la Cour suprême des États-Unis depuis des décennies", a ajouté Misha Tseytlin. "Cette décision changera fondamentalement non seulement les litiges concernant les règles des agences, mais aussi la manière dont les agences abordent leurs processus d'élaboration des règles.

La Cour a réduit le pouvoir des agences dans d'autres affaires ces dernières années, notamment en limitant l'autorité de l'Agence pour la protection de l'environnement à réduire les émissions de carbone des centrales électriques en 2022. Dans cette affaire, la Cour a adopté la doctrine dite des "questions majeures", favorisée par les conservateurs, qui donne aux juges un large pouvoir discrétionnaire pour invalider les actions de l'exécutif, à moins que le Congrès ne les ait clairement autorisées.

La majorité conservatrice "a continué à faire de la limitation du pouvoir des agences administratives l'une de ses plus grandes priorités", a déclaré Nicole Saharsky, également avocate à la Cour suprême.

"Qu'il s'agisse de la doctrine des questions majeures, de la limitation du pouvoir de décision des agences ou de l'élimination de la déférence de Chevron, la Cour a rendu beaucoup plus facile pour les parties réglementées de contester les actions des agences", a ajouté Mme Saharsky.

Les juristes ont débattu de la question de savoir dans quelle mesure les arrêts sapaient le pouvoir des agences de régulation.

Abner Greene, expert en droit réglementaire à la faculté de droit de l'université Fordham, a déclaré que la Cour avait fait "un nouveau pas vers le démantèlement de l'État réglementaire fédéral" en limitant la capacité du Congrès à utiliser les agences pour "élaborer la politique fédérale au fil du temps et en réponse à des circonstances complexes".

Ilya Somin, professeur de droit à l'université George Mason, a toutefois déclaré que s'il est clair que les juges se méfient des bureaucraties réglementaires, ils sont "très loin de détruire l'État administratif ou même de mettre fin à toute déférence judiciaire à son égard".

En mai, la Cour a confirmé le mécanisme de financement du Bureau de protection financière des consommateurs dans le cadre d'une action intentée par le secteur des prêts sur salaire, qui représentait une menace existentielle pour l'agence. Les juges devraient se prononcer lundi sur une autre affaire concernant la contestation, par un dépanneur du Dakota du Nord, de la réglementation sur les frais de transaction des cartes de débit édictée par la Réserve fédérale américaine.

ARMES ET AVORTEMENT

Deux affaires majeures inscrites au rôle de la Cour ont donné aux conservateurs l'occasion de restreindre davantage l'accès à l'avortement. Les juges ont refusé de le faire, mais ils n'ont pas non plus résolu les questions juridiques sous-jacentes, ce qui laisse la porte ouverte à un retour de ces questions devant la Cour suprême à l'avenir.

Dans un cas, des groupes anti-avortement et des médecins tentaient de restreindre l'accès à la pilule abortive. Les juges ont décidé que ces opposants n'avaient pas la capacité juridique nécessaire pour poursuivre l'affaire. La Cour a également refusé de se prononcer sur une autre affaire concernant l'application de l'interdiction stricte de l'avortement dans l'Idaho en cas d'urgence médicale, préférant rejeter l'affaire.

En 2022, la majorité conservatrice de la Cour a annulé l'arrêt Roe v. Wade de 1973, qui reconnaissait un droit constitutionnel à l'avortement et légalisait la procédure dans tout le pays.

Cette année, les juges ont également refusé d'étendre les droits relatifs aux armes à feu en vertu du deuxième amendement de la Constitution, qui prévoit le droit de "garder et de porter des armes", dans une affaire concernant la contestation d'une loi fédérale interdisant aux auteurs de violences conjugales de posséder des armes à feu.

La décision a suggéré des limites au nouveau test que la Cour avait annoncé dans un arrêt de 2022 qui facilitait la contestation des mesures de contrôle des armes à feu, en exigeant qu'elles soient conformes à la "tradition historique de réglementation des armes à feu" de la nation.

Selon M. Somin, les affaires relatives à l'avortement montrent que, pour de nombreux juges conservateurs, "il est clair qu'ils ne veulent pas nécessairement restreindre l'avortement à tout prix".

Il a également noté que dans l'affaire des armes à feu contre les violences domestiques, l'opposant n'était pas une figure sympathique. "Les juges conservateurs ont hésité à dire que la droite allait jusqu'à couvrir ce cas, mais cela ne nous dit pas grand-chose sur ce qu'ils feraient dans des cas moins extrêmes", a déclaré M. Somin.

Dans une autre affaire liée aux armes à feu qui ne concernait pas le deuxième amendement, la Cour a déclaré illégale une réglementation fédérale interdisant les dispositifs "bump stock" qui permettent aux armes semi-automatiques de tirer rapidement comme des mitrailleuses, suggérant au contraire que le Congrès intervienne.

La Cour a déjà prévu d'examiner une autre affaire liée aux armes à feu au cours de sa prochaine session, qui débutera en octobre, dans le cadre d'une contestation d'une réglementation fédérale visant les "pistolets fantômes" de fabrication artisanale. Elle pourrait examiner, dès lundi, d'autres contestations du deuxième amendement concernant l'interdiction de la possession d'armes à feu par des criminels non violents et des consommateurs de drogues illicites, ainsi que l'interdiction des fusils d'assaut.

Dans une autre affaire importante prévue pour la prochaine session, les juges doivent se prononcer sur la légalité des interdictions imposées par les États, soutenus par les républicains, aux mineurs transgenres de bénéficier de soins médicaux visant à confirmer leur identité sexuelle, dans une affaire concernant une loi de l'État du Tennessee.