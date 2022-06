Les conservateurs disent que Macron "arrogant" doit faire des compromis après sa déroute électorale.

M. Macron, qui a lui-même décrit son approche descendante du pouvoir comme étant "jupitérienne", a remporté un deuxième mandat en tant que président en avril, les électeurs s'étant ralliés pour battre son adversaire d'extrême droite.

Mais si son alliance centriste a remporté le plus grand nombre de sièges lors des élections législatives de dimanche, elle est loin d'avoir obtenu la majorité absolue dont il a besoin pour gouverner en toute liberté.

"C'est lui qui a été arrogant et maintenant il appelle à l'aide", a déclaré le leader du parti conservateur Les Républicains, Christian Jacob, à la radio France Inter.

"Nous sommes très clairs sur notre position, nous sommes dans l'opposition à Emmanuel Macron et nous y resterons", a-t-il ajouté.

Mais son parti, dont la plateforme économique est largement compatible avec celle de Macron, étant bien placé pour être le faiseur de roi, il a ajouté : "C'est à Emmanuel Macron de reprendre nos propositions à son compte. Nous ferons, à chaque fois, des propositions."

Le président pro-européen qui veut approfondir l'intégration européenne, repousser l'âge de la retraite et promouvoir l'énergie nucléaire rencontrera les dirigeants de tous les principaux partis d'opposition mardi et mercredi, en commençant par Jacob, alors qu'il cherche des alliés en dehors de son camp.

Les élections de dimanche ont donné naissance à un parlement fragmenté, dans lequel l'extrême droite a son plus grand contingent jamais atteint en France et est le plus grand parti d'opposition, tandis qu'une large alliance de gauche a remporté le deuxième plus grand nombre de sièges.

Le parti Les Républicains de Jacob est quatrième. Toutefois, si et quand ils choisissent d'ajouter leurs voix à l'Ensemble de Macron, cela suffirait pour atteindre une majorité absolue et faire adopter des projets de loi.

De nombreuses questions restent en suspens, notamment celle de savoir si la Première ministre Elisabeth Borne restera à son poste et si l'alliance de gauche Nupes - qui a montré ses premières fissures dès lundi - restera unie.

Le palais de l'Elysée a déclaré que Mme Borne avait remis sa démission mais que M. Macron l'avait rejetée afin que le gouvernement puisse continuer à travailler.