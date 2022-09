Les conservateurs du Canada s'apprêtent à embrasser le populisme pour affronter Trudeau

Après avoir perdu trois élections consécutives face au libéral Justin Trudeau depuis 2015, le Parti conservateur est désireux d'avoir un chef comme Pierre Poilievre, qui est un habile communicateur et qui n'est pas du tout de droite, a déclaré un stratège qui s'attend à ce qu'il remporte la victoire.

"Les mathématiques ne fonctionnent tout simplement pas pour un autre candidat", a déclaré Garry Keller, un ancien cadre supérieur du Parti conservateur qui est maintenant vice-président de Strategy Corp, une société de conseil en affaires publiques.

Selon sa campagne, Poilievre, 43 ans, a inscrit plus de 300 000 nouveaux partisans conservateurs, soit plus que le nombre total de membres du parti qui avaient le droit de voter lors de la dernière course à la direction en 2020 et bien plus que ses quatre rivaux.

La campagne de Poilievre n'a pas répondu à une demande d'interview.

Le principal concurrent de Poilievre est un conservateur plus traditionnel du Québec, Jean Charest, qui a critiqué le soutien de Poilievre aux manifestants contre le vaccin anti-coronavirus qui ont occupé la capitale plus tôt cette année.

L'ancien chef du parti conservateur, évincé en février, avait tenté de ramener le parti vers le centre politique.

"Pierre Poilievre ne s'excuse pas d'être conservateur et d'épouser les principes conservateurs, et c'est ce que le parti et le caucus veulent vraiment en ce moment", a déclaré M. Keller.

Le gagnant sera annoncé le 10 septembre.

Poilievre, qui représente une région largement rurale au sud d'Ottawa, a déjà été ministre conservateur de la réforme démocratique pendant 16 mois, jusqu'à ce que Trudeau, âgé de 50 ans, prenne le pouvoir.

Avant de se présenter à la direction, il était surtout connu pour ses attaques pointues contre le gouvernement libéral au Parlement. Il a utilisé efficacement les médias sociaux pour dénoncer l'inflation élevée, qu'il appelle #JustinFlation parce qu'il la met sur le compte des dépenses de Trudeau, et ses rassemblements de campagne ont attiré de grandes foules.

"C'est un très bon communicateur", a déclaré David Colletto, PDG de l'institut de sondage Abacus Data. "Ce n'est pas un ensemble de compétences que tous les leaders politiques possèdent".

M. Poilievre a fait du renvoi du gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, l'une de ses principales promesses de campagne, accusant les achats d'obligations pandémiques de la banque centrale d'alimenter la hausse des prix.

Alors que le soutien de Trudeau par les néo-démocrates de gauche signifie qu'une élection pourrait avoir lieu aussi tard que 2025, les sondeurs ont déclaré que Poilievre serait un adversaire redoutable, surtout si Trudeau se présente pour une quatrième fois.

Quelque 55 % des Canadiens croient qu'il est temps de procéder à un changement de gouvernement, dont 16 % des libéraux, selon un sondage de l'institut Angus Reid de juillet.

"Il y a un sentiment de fatigue à l'égard du gouvernement", a déclaré Shachi Kurl, président d'Angus Reid, et Poilievre exploite un sentiment croissant de mécontentement.

"Il y a un niveau de désengagement et de privation de droits aujourd'hui, et il y a des gens... qui cherchent quelque chose de profondément différent, et Poilievre représente tous ces instincts", a-t-elle dit.