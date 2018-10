Les conservateurs polonais progressent aux régionales

(.)

VARSOVIE, 21 octobre (Reuters) - Les conservateurs du parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir en Pologne semblent en passe de remporter les élections régionales qui avaient lieu dimanche, une évolution jugée encourageante par leur chef de file, Jaroslaw Kaczynski.

Un sondage Ipsos réalisé à la sortie des urnes crédite la formation eurosceptique de 32,3% des suffrages exprimés, contre 26,9% il y a quatre ans, alors qu'elle était dans l'opposition.

La coalition centriste, principale force de l'opposition formée par Nowoczesna et la Plateforme civique (PO), obtiendrait elle 24,7% des voix - en 2014, la PO, qui gouvernait, avait décroché 26,9% des voix.

Ces tendances ne peuvent cependant pas fournir une indication claire de la répartition des 16 assemblées provinciales. Il y a quatre ans, le PiS était arrivé en tête dans cinq provinces, mais n'avait décroché la majorité que dans une seule assemblée.

Les résultats définitifs seront publiés par la commission électorale d'ici le milieu de la semaine.

"Nous avons gagné, c'est de bon augure pour la suite, notamment pour les élections parlementaires (ndlr, prévues l'an prochain, comme les élections européennes)", a commenté Kaczynski dimanche soir.

Le PiS est arrivé au pouvoir en 2015 en s'engageant à accroître fortement les dépenses sociales et défendre les valeurs traditionnelles dans la vie publique. Ses relations houleuses avec la Commission européenne et des accusations de bascule vers une forme d'autoritarisme ne l'ont pas empêché de conserver une importante cote de popularité auprès de l'opinion.

Les Polonais étaient également appelés à renouveler dimanche leurs conseils municipaux.

Dans la capitale, Varsovie, c'est le candidat centriste Rafal Trzaskowski qui sort largement en tête. Ce quadragénaire pro-européen qui dit vouloir que sa ville natale demeure "ouverte, tolérante et européenne" pourrait même l'emporter dès le premier tour.

La Cour de justice de l'UE, saisie par la Commission européenne, a décidé dans une ordonnance rendue vendredi que la Pologne devait suspendre avec effet immédiat et rétroactif la mise en oeuvre d'une nouvelle loi contraignant des juges de la Cour suprême à partir en retraite anticipée.