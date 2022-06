Les conservateurs sont prêts à conserver le pouvoir dans la province canadienne de l'Ontario criblée de dettes

Une série de sondages a montré que le parti dirigé par Doug Ford a une nette avance sur l'opposition des Néo-démocrates et des Libéraux, qui se disputent tous deux le vote de centre-gauche. Un sondage Ekos Research publié dimanche donne aux progressistes-conservateurs une avance de sept points sur son plus proche adversaire, le Parti libéral.

Ford, qui a été porté au pouvoir en 2018 après 15 ans de règne libéral, doit remporter 63 sièges dans l'assemblée législative provinciale qui en compte 124 pour conserver sa majorité. À la dissolution, ils en détenaient 67.

L'Ontario, qui abrite un peu moins de 40 % des 38,2 millions d'habitants du Canada, est le cœur manufacturier du pays. C'est également l'un des plus grands emprunteurs sous-souverains du monde, avec une dette publique s'élevant actuellement à 418,7 milliards de dollars canadiens (330,8 milliards de dollars).

L'inflation au Canada étant à son plus haut niveau depuis trois décennies, les questions de logement et de coût de la vie ont dominé la campagne électorale.

Dans un budget pré-électoral en avril, Ford a promis des milliards de dollars de dépenses pour des projets d'infrastructure et a présenté un crédit d'impôt pour les personnes à faible revenu, ce qui a entraîné un déficit budgétaire plus élevé pour l'exercice en cours que pour le précédent.

Le budget a également présenté un chemin de retour à l'équilibre plus lent que ce que certains analystes avaient prévu.

"Jour 29, je suis tellement excité !" Ford, 57 ans, a déclaré dans une vidéo tweetée mercredi, faisant référence au 29e jour de sa campagne.

Avec un ratio dette-PIB de 40,7 %, la dette de l'Ontario est plus élevée que celle des trois autres provinces les plus peuplées et elle paie plus cher pour emprunter sur le marché obligataire.

La popularité de Ford a chuté en 2020, alors que l'Ontario était accusé d'avoir bâclé l'épidémie de COVID-19.

Mais sa fortune a repris cette année, en partie grâce à certaines mesures populistes comme l'élimination des frais de renouvellement des plaques d'immatriculation et l'élargissement d'une taxe sur les maisons pour les acheteurs étrangers.

Les néo-démocrates d'Andrea Horwath ont promis de créer une taxe annuelle sur la spéculation et l'inoccupation des propriétés résidentielles.

Les Libéraux, dirigés par Steven Del Duca, ont promis de réduire les tarifs des transports en commun tout en imposant une surtaxe aux entreprises dont les bénéfices annuels dépassent 1 milliard de dollars canadiens.

Un outil de suivi des sondages maintenu par la Canadian Broadcasting Corp a montré que les libéraux et les néo-démocrates n'avaient chacun qu'une chance sur deux de l'emporter.