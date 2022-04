Les consommateurs américains font fi de l'inflation élevée et se tournent vers l'épargne pour augmenter leurs dépenses.

Les dépenses de consommation américaines ont augmenté plus que prévu en mars, dans un contexte de forte demande de services, tandis que l'inflation mensuelle a connu sa plus forte hausse en 16 ans et demi, donnant à la Réserve fédérale des munitions pour augmenter les taux d'intérêt de 50 points de base la semaine prochaine.

Les arguments en faveur d'une politique monétaire agressive de la part de la banque centrale américaine ont également été renforcés par d'autres données vendredi montrant que la rémunération des travailleurs américains a enregistré sa plus forte augmentation en plus de trois décennies au premier trimestre. Les entreprises augmentent les salaires dans une tentative désespérée d'attirer des travailleurs rares.

La vigueur des dépenses de consommation à l'approche du deuxième trimestre a apaisé les craintes d'une récession après la contraction inattendue de l'économie au cours des trois premiers mois de l'année.

"L'économie n'est pas près de s'effondrer, le consommateur continuant à encourager la voie de la prospérité", a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS à New York. "Pas encore de récession à l'horizon".

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique américaine, ont bondi de 1,1 % le mois dernier, selon le département du commerce. Les données pour février ont été révisées à la hausse pour montrer que les dépenses ont progressé de 0,6 % au lieu de 0,2 % comme indiqué précédemment.

Les dépenses pour les services ont augmenté de 1,1 %, soutenues par la demande pour les voyages internationaux, les repas au restaurant ainsi que les séjours à l'hôtel. Il y a également eu des augmentations des dépenses de santé et des dépenses pour les services de loisirs et de transport.

Les dépenses en biens ont augmenté de 1,2 %, principalement en raison de l'essence et d'autres produits énergétiques, ainsi que des aliments, dont les prix ont fortement augmenté. Les dépenses pour les biens durables, comme les véhicules à moteur, ont diminué pour un deuxième mois consécutif en raison de pénuries.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les dépenses de consommation augmenteraient de 0,7 %. Malgré la flambée des prix, les dépenses de consommation corrigées de l'inflation ont augmenté de 0,2 % le mois dernier, soulignant la force sous-jacente de l'économie dans un environnement de plus en plus turbulent.

Les données ont été incluses dans le rapport préliminaire du produit intérieur brut du premier trimestre jeudi, qui a montré que l'économie s'est contractée à un taux annualisé de 1,4 % en raison d'un déficit commercial plus important. Ceci est dû à la hausse des importations et au ralentissement de l'accumulation des stocks par rapport au rythme soutenu du quatrième trimestre. Les dépenses de consommation ont augmenté au dernier trimestre, se combinant aux investissements des entreprises pour stimuler la demande intérieure.

Les actions de la Bourse ont chuté. Le dollar a glissé contre un panier de devises. Les rendements du Trésor américain ont augmenté.

L'INFLATION A ATTEINT UN PIC ?

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 0,9 % en mars, la plus forte hausse depuis septembre 2005, après avoir grimpé de 0,5 % en février. Sur les 12 mois jusqu'en mars, l'indice des prix PCE a bondi de 6,6 %, la plus forte hausse depuis janvier 1982, après avoir augmenté de 6,3 % en février.

Toutefois, le mois de mars a probablement marqué le sommet de cet indice des prix. Les économistes s'attendent à ce que l'augmentation de l'indice annuel des prix PCE commence à ralentir, car les gains importants de l'année dernière disparaissent du calcul. En outre, on considère que le retour des dépenses vers les services plutôt que vers les biens atténue la pression sur les chaînes d'approvisionnement.

En excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, l'indice des prix PCE a augmenté de 0,3 % après un gain similaire en février. L'indice des prix PCE dit de base a augmenté de 5,2 % en glissement annuel en mars après une accélération de 5,3 % en février.

L'inflation annuelle, toutes mesures confondues, a dépassé l'objectif de 2 % de la Fed et la banque centrale devrait augmenter les taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage mercredi prochain. La Fed a augmenté son taux d'intérêt directeur de 25 points de base en mars, et devrait bientôt commencer à réduire ses avoirs.

Même si l'inflation a atteint un sommet, elle pourrait rester inconfortablement élevée pendant un certain temps. Un rapport distinct du département du travail vendredi a montré que son indice du coût de l'emploi, la mesure la plus large des coûts de la main-d'œuvre, a bondi de 1,4 % au premier trimestre après avoir progressé de 1,0 % au cours de la période octobre-décembre.

Les coûts de la main-d'œuvre ont grimpé de 4,5 % en glissement annuel, la plus forte hausse depuis 2001, après avoir augmenté de 4,0 % au quatrième trimestre.

L'ICE est largement considéré par les décideurs politiques comme l'une des meilleures mesures de l'atonie du marché du travail et un prédicteur de l'inflation de base, car il s'ajuste aux changements de composition et de qualité des emplois.

"Les coûts de compensation d'un marché du travail surchauffé étant une source d'inflation plus persistante et relevant davantage de la compétence de la Fed, le rapport d'aujourd'hui augmente les chances de multiples hausses de taux de 50 points lors des prochaines réunions, à commencer par celle de la semaine prochaine", a déclaré Sarah House, économiste principale chez Wells Fargo à Charlotte, en Caroline du Nord.

Il y avait un nombre presque record de 11,3 millions d'offres d'emploi à la fin du mois de février.

Les salaires et traitements ont augmenté de 1,2 % au dernier trimestre après avoir augmenté de 1,0 % au quatrième trimestre. Ils ont augmenté de 4,7 % en glissement annuel. Mais l'inflation élevée a érodé les gains pour les employés. Les salaires corrigés de l'inflation ont baissé de 3,6 % en glissement annuel.

Les avantages sociaux ont fait un bond de 1,8 %, le plus important en 18 ans, après avoir augmenté de 0,9 % au cours du trimestre octobre-décembre.

L'inflation effaçant les gains de rémunération, les consommateurs puisent dans leur épargne pour financer leurs dépenses, ce qui, selon certains, laisse présager un ralentissement de la consommation.

Le taux d'épargne a chuté à 6,2 %, le plus bas depuis décembre 2013, contre 6,8 % en février. Les consommateurs ont accumulé plus de 2 000 milliards de dollars d'épargne excédentaire pendant la pandémie.

"La hausse des prix ronge la valeur réelle de cette épargne", a déclaré Andrew Hollenhorst, économiste en chef pour les États-Unis chez Citigroup à New York. "Les revenus réels, hors paiements de transfert, sont essentiellement stables au cours des six derniers mois, ce qui implique que soit les salaires doivent encore s'accélérer, soit la consommation réelle continuera de ralentir."