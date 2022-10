Les consommateurs britanniques restent proches de la situation la plus sombre jamais enregistrée - GfK

L'indice de confiance des consommateurs de la société d'études de marché GfK est passé de -49 à -47 en septembre, ce qui constitue son niveau le plus faible depuis le lancement de l'enquête en 1974. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une lecture pire de -52.

L'enquête a été menée auprès de 2 001 personnes entre le 3 et le 13 octobre, couvrant la période qui a suivi l'acceptation par le Premier ministre Liz Truss du premier de plusieurs revirements en matière de politique fiscale - revenant sur sa décision de supprimer le taux supérieur de l'impôt sur le revenu - mais précédant sa démission jeudi.

Le nouveau ministre des finances, Jeremy Hunt, a déclaré qu'il abandonnerait la plupart du programme économique de Mme Truss, qu'il réduirait les dépenses publiques et qu'il prévoyait d'autres décisions difficiles en matière de fiscalité, alors qu'il tente de restaurer la crédibilité de la politique économique britannique.

"Les ménages n'ont pas seulement peur de la flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, et de la perspective de nouvelles hausses des taux de base qui augmentent les coûts des prêts hypothécaires. Ils sont maintenant confrontés à la probabilité d'une hausse des impôts et même à des mesures d'austérité", a déclaré Joe Staton, directeur de la stratégie client chez GfK.

Une baisse de trois points dans une mesure de la volonté des consommateurs de faire des achats coûteux a montré comment leur prudence pourrait ralentir l'économie britannique qui semble déjà prête à entrer en récession.

"Les consommateurs, comme les gouvernements, sont tout aussi capables de faire demi-tour, et les vents contraires économiques d'aujourd'hui indiquent un hiver long et difficile", a déclaré Staton.