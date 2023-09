L'iPhone 15 d'Apple a suscité mercredi des réactions mitigées sur son troisième marché, la Chine. De nombreux internautes ont apprécié sa puce plus rapide et ses capacités de jeu améliorées, tandis que d'autres ont préféré le nouveau smartphone de Huawei.

La Chine reste un marché clé pour le géant américain de la technologie, qui a dévoilé sa nouvelle gamme d'iPhone mardi. L'entreprise occupe une position de leader sur le marché chinois des smartphones haut de gamme, en partie en raison de la décimation de l'activité smartphones de Huawei Technologies par les contrôles américains à l'exportation, mais elle a également fait l'objet d'un examen minutieux à l'approche du lancement de l'iPhone 15.

Les actions d'Apple et de ses fournisseurs ont été malmenées la semaine dernière à la suite d'informations selon lesquelles les agences gouvernementales chinoises et les entreprises d'État interdisaient à leur personnel d'utiliser le téléphone et Huawei a lancé un nouveau smartphone doté d'une puce avancée, ce qui a été perçu comme un effort de la part de l'entreprise chinoise pour revenir sur le devant de la scène.

La présentation de l'iPhone 15 d'Apple a suscité d'intenses discussions en ligne mercredi, comme les nouveaux modèles l'ont fait par le passé. Le nouveau téléphone sera mis en vente en Chine sur la place de marché Tmall d'Alibaba le 15 septembre, et dans les magasins le 22 septembre.

Les sujets traitant du nouveau lancement ont attiré 380 millions de vues sur la plateforme de médias sociaux Weibo, avec plus de 800 000 discussions, y compris des messages, des commentaires et des mentions "j'aime", sur l'iPhone 15.

Beaucoup ont salué la nouvelle puce de 3 nanomètres de l'iPhone 15 Pro et l'argument d'Apple selon lequel des jeux de qualité console, tels que "Resident Evil 4 Remake", peuvent être joués sur l'appareil, ce qui plaît à l'armée chinoise de joueurs mobiles.

Mais plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont eu des doutes quant au choix d'une marque américaine par rapport à une marque nationale rivale, en particulier après que les médias d'État ont applaudi le lancement du Mate 60 Pro de Huawei au début du mois comme un triomphe de la Chine sur les sanctions américaines.

Un sondage réalisé par le portail d'information chinois Sina sur la plateforme de médias sociaux, demandant aux participants s'ils achèteraient le Mate 60 ou l'iPhone 15, a recueilli 61 000 votes en faveur de l'appareil de Huawei, contre 24 000 pour l'iPhone 15.

Les comparaisons entre le Mate 60 Pro, qui permet de passer des appels et d'envoyer des textes par satellite, et l'iPhone 15, qui ne permet d'envoyer que des textes par satellite, ont également suscité de vives discussions.

"L'iPhone 15 ne peut envoyer que des messages SOS par satellite, en utilisant la technologie de dernière génération déjà déployée dans le Mate 60 de Huawei, qui prend en charge tous les appels par satellite", a écrit un utilisateur.

Le marché chinois des smartphones, tout comme le secteur au niveau mondial, est en plein marasme et les analystes ont averti que cette situation, ainsi que le ralentissement de l'économie du pays, pourraient également peser sur les ventes de l'iPhone 15.

En février, les détaillants tiers d'Apple ont lancé de rares remises sur l'iPhone 14 Pro allant jusqu'à 10 %, ce qui a favorisé les ventes, mais pourrait saper la demande pour la dernière série, selon les analystes.

"Ce n'est pas un bon signal pour la prochaine série 15, car certaines demandes ont été satisfaites avant le lancement", a déclaré Archie Zhang, analyste de recherche chez Counterpoint. "Avant le lancement surprise de Huawei, nous avions prévu que les ventes d'Apple en Chine au troisième et au quatrième trimestre seraient stables ou légèrement inférieures à celles de l'année dernière.

Will Wong, analyste au sein du groupe de recherche IDC, estime que les récents développements dans le secteur public et Huawei représentent un défi pour Apple.

"Les ventes (de l'iPhone 15) ne seront pas faciles, d'autant plus que les consommateurs chinois font preuve de prudence dans leurs dépenses ou se tournent vers les loisirs et les voyages", a-t-il ajouté.

IDC prévoit que la part d'Apple sur le marché chinois des téléphones haut de gamme diminuera progressivement en raison de la concurrence accrue de Huawei.

Au premier semestre 2023, Apple détenait 67 % des parts de marché des téléphones de plus de 600 $, suivi de Huawei avec 15,6 %.

(1 $ = 7,2825 yuans chinois) (Reportage de Yelin Mo à Pékin, Brenda Goh à Shanghai et Josh Ye à Hong Kong ; Rédaction de Jacqueline Wong)