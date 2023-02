Les consommateurs de produits d'épicerie intentent une action en justice pour bloquer l'achat d'Albertsons par Kroger pour 25 milliards de dollars

La poursuite a été déposée au nom de 25 consommateurs dans des États tels que la Californie, le Texas et la Floride qui ont allégué que la fusion "sera utilisée pour augmenter les prix des produits d'épicerie, diminuer la qualité des aliments, éliminer des emplois, fermer des magasins et proposer moins de choix aux consommateurs."

Kroger est le plus grand épicier des États-Unis en termes de revenus, et Albertsons est la deuxième plus grande chaîne de supermarchés. Près de 5 000 magasins d'alimentation seraient regroupés sous une même enseigne si l'accord, annoncé en octobre, était conclu.

Les sociétés ont défendu l'accord comme fournissant une "chaîne de distribution plus efficace" et ont également déclaré qu'elles travaillaient avec la Commission fédérale du commerce des États-Unis sur son examen réglementaire. L'action en justice semble être la première action privée contestant l'accord.

Un représentant d'Albertsons a refusé de commenter vendredi, et un porte-parole de Kroger n'a pas immédiatement répondu à un message demandant un commentaire.

Les magasins sous l'égide d'Albertsons comprennent Balducci's, Shaw's, Kings et Safeway. Kroger exploite des magasins sous des bannières telles que Harris Teeter, Pay Less et King Soopers.

La loi antitrust américaine permet aux consommateurs privés d'intenter une action en justice concernant les fusions et acquisitions proposées, indépendamment de toute action d'application menée par une agence étatique ou fédérale chargée de surveiller les lois sur la concurrence.

Joseph Alioto, avocat des plaignants à San Francisco, qui fait partie des avocats qui ont déposé la plainte, a déclaré qu'"il ne fait aucun doute qu'Albertsons est un rival important" de Kroger. "C'est la concurrence qu'ils éliminent", a-t-il dit.

L'action en justice indique également qu'elle cherche à forcer le dégorgement d'un dividende de 4 milliards de dollars qu'Albertsons a versé aux actionnaires après avoir vaincu une action du procureur général de l'État de Washington qui contestait ce versement. Les plaignants affirment que le dividende "affaiblit gravement la capacité d'Albertsons à faire face à la concurrence".

Un juge fédéral à Washington, D.C., a refusé séparément d'émettre une injonction préliminaire bloquant le dividende.

L'affaire est la suivante : Whalen et al v. Kroger Co et al, U.S. District Court, Northern District of California, No. 3:23-cv-00459.

Pour les plaignants : Joseph Alioto du cabinet juridique Alioto ; Joseph Saveri du cabinet juridique Joseph Saveri ; et d'autres cabinets.

Pour les défendeurs : Pas encore de comparution

