Zurich (awp) - Les consommateurs helvétiques ont le moral en berne, à en croire le dernier relevé du Secrétariat d'Etat à l'économie. La situation économique générale et financière future est perçue de manière plus prudente qu'il y a un an.

Selon le sondage du Seco, réalisé auprès de 3054 personnes, l'indice du climat de consommation est ressorti à -42,3 points en février, en net repli comparé aux -34,8 points enregistrés un an plus tôt. Cet indicateur avait atteint le creux de la vague en octobre 2023 à -52,5 points, remontant depuis lentement la pente.

Dans le détail, l'évaluation de la situation économique générale à venir s'est détériorée à -31,9 points, après -15,9 points en février 2023, celle de la situation financière passée a reculé à -60,2 points (-50,8 points) et celle de la situation financière à venir a chuté à -40,1 points (-30,6 points), a indiqué lundi le Seco dans des documents.

Seule éclaircie, le sous-indice des grandes acquisitions est passé à -37 points pendant le mois sous revue, contre -42,4 points un an auparavant.

A court terme, les perspectives de la conjoncture helvétique ce sont cependant améliorées, selon l'indicateur UBS-CFA. Les experts interrogés s'attendent à une reprise de l'économie suisse ces six prochains mois.

Pour l'année en cours, la majorité des économistes table sur un produit intérieur brut (PIB) en hausse de 0,9% à 1,2%. En 2025, la croissance devrait accélérer de 0,9% à 1,5%.

