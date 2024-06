Les fabricants américains sortent progressivement d'un ralentissement prolongé mais superficiel au cours des deux dernières années, mais les progrès sont irréguliers et leur consommation de diesel reste tiède, ce qui pèse sur les prix du pétrole.

L'indice manufacturier de l'Institute for Supply Management est tombé à 48,7 (22e percentile pour tous les mois depuis 1980) en mai, contre 49,2 (26e percentile) en avril et un récent sommet de 50,3 (34e percentile) en mars.

En mars, l'indice a dépassé pour la première fois le seuil des 50 points, signe d'expansion, depuis octobre 2022, mais il est retombé dans la zone de contraction au cours des deux derniers mois.

Le sous-indice de la production de l'enquête est tombé à 50,2 (21e percentile) en mai, après un récent sommet de 54,6 (45e percentile) en mars, en raison de la baisse des taux d'activité.

Indiquant que l'expansion pourrait rester hésitante pendant quelques mois encore, la composante des nouvelles commandes a chuté à 45,4 (9e percentile) en mai, contre 51,4 (27e percentile) en mars.

Graphique : Industrie manufacturière américaine et utilisation du diesel

Les fabricants ont fait état de conditions moins favorables que leurs homologues des services, de l'immobilier, de la construction, de l'exploitation minière et de l'agriculture.

L'indice ISM non manufacturier est passé de 51,4 (14e percentile) en mars à 53,8 (33e percentile pour tous les mois depuis 1997) en mai.

L'industrie manufacturière fournit moins d'emplois et représente une part plus faible de la production économique globale, mais elle consomme beaucoup plus d'énergie.

En revanche, les services représentent une part beaucoup plus importante de la valeur ajoutée, emploient plus de personnes mais consomment relativement moins de combustibles et d'électricité.

La faible performance du secteur manufacturier a donc freiné la consommation globale d'énergie, alors même que la croissance plus rapide des services a stimulé l'économie et l'emploi dans leur ensemble.

Les prévisions du début de l'année selon lesquelles l'accélération du secteur manufacturier aux États-Unis et dans les autres grandes économies stimulerait la consommation et les prix du diesel ne se sont pas concrétisées.

EFFONDREMENT DES DISTILLATS

Plus des trois quarts du diesel et des autres distillats sont utilisés dans le transport de marchandises, l'industrie manufacturière et la construction, de sorte que la consommation de distillats est normalement étroitement liée au cycle de l'industrie manufacturière.

Or, la consommation de distillats a été encore plus terne que la lenteur et l'arrêt de la reprise de l'activité manufacturière au cours des six derniers mois.

Le volume de fioul distillé fourni au marché intérieur, qui est un indicateur de la consommation, était inférieur à 3,7 millions de barils par jour (b/j) en mars 2024.

Les volumes fournis étaient les plus bas pour cette période de l'année depuis 1998, selon les estimations préparées par l'Administration américaine d'information sur l'énergie.

Les volumes ont diminué de 10 % par rapport au même mois de l'année précédente et du même pourcentage par rapport à la moyenne saisonnière des dix dernières années.

L'offre peut être volatile d'un mois à l'autre. Le mois de mars a peut-être été une exception. Mais la consommation de distillats est en retard sur la reprise de l'industrie manufacturière depuis plusieurs mois.

Certains distillats dérivés du pétrole sont remplacés par du biodiesel et des carburants renouvelables, notamment en Californie.

Toutefois, même si l'on tient compte du biodiesel et des carburants renouvelables, le volume de distillat fourni a diminué de 4 à 8 % en mars par rapport à l'année dernière et à la moyenne décennale.

Le total des distillats pétroliers et non pétroliers fournis a été le plus bas depuis la première vague de la pandémie en mars 2020 et, avant cela, le ralentissement en milieu de cycle en mars 2016.

Le total des distillats fournis est resté globalement stable au cours des 12 derniers mois malgré l'amélioration signalée de l'activité manufacturière et du fret.

STOCKS DE DISTILLATS

Reflétant la tiédeur de la consommation et l'importance du traitement du brut par les raffineries pour fabriquer de l'essence, les stocks de distillats ont eu tendance à augmenter au cours des trois derniers mois.

Le 31 mai, les stocks étaient encore inférieurs de 10 millions de barils (-8 % ou -0,52 écart-type) à la moyenne saisonnière des dix dernières années, selon les données de l'EIA.

Le déficit saisonnier s'est toutefois réduit par rapport aux 18 millions de barils (-13 % ou -1,09 écart-type) enregistrés au début du mois de mars.

Les stocks sont restés stables ou ont augmenté à un moment de l'année où ils devraient normalement s'épuiser et ont atteint leur niveau saisonnier le plus élevé depuis quatre ans.

En réaction, les prix du gazole et des autres distillats ont baissé plus rapidement que ceux du pétrole brut, ce qui a réduit la marge brute des raffineries ou la marge de craquage.

La marge de craquage pour la fabrication de diesel à partir de brut Brent s'est réduite à une moyenne de seulement 19 dollars par baril jusqu'à présent en juin 2024.

La marge corrigée de l'inflation est passée de 46 dollars le baril en août 2023 à un record de 63 dollars en juin 2022 après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

En termes réels, l'écart est revenu au niveau de la moyenne des cinq années entre 2015 et 2019 avant la pandémie et l'invasion.

Les négociants s'attendent à ce que l'offre de diesel reste abondante au cours des prochains mois, ce qui devrait contribuer à contenir les pressions inflationnistes au sein de la chaîne d'approvisionnement et donner aux principales banques centrales une plus grande marge de manœuvre pour réduire les taux d'intérêt.

John Kemp est analyste de marché chez Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes. Suivez ses commentaires sur X https://twitter.com/JKempEnergy