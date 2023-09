Les niveaux de stocks pour les véhicules de tourisme en Inde ont atteint un niveau record en août, avant la période clé des fêtes de fin d'année, une tendance "alarmante" qui nécessite une surveillance vigilante de la part des constructeurs automobiles, a déclaré mardi un organisme de concessionnaires de l'industrie.

L'inventaire moyen des véhicules de tourisme (VP) à la fin du mois d'août se situait entre 58 et 63 jours, contre 50-55 jours en juillet et 30-35 jours en août de l'année dernière, a déclaré la Federation of Automobile Dealers Association (FADA).

L'augmentation du nombre de jours d'inventaire indique que les concessionnaires stockent les véhicules plus longtemps avant de pouvoir les vendre.

La saison des fêtes en Inde, qui commence à la fin du mois d'août et se poursuit jusqu'à la fin du mois de novembre, est généralement celle qui attire le plus grand nombre d'achats de véhicules.

Toutefois, les analystes craignent que les faibles pluies ne freinent la demande, le pays étant sur le point de connaître sa plus faible mousson depuis huit ans.

"La demande pour les fêtes de fin d'année est l'élément clé à surveiller actuellement. Si la tendance à la mousson se poursuit en septembre, le segment d'entrée de gamme des deux-roues et des véhicules photovoltaïques, où les stocks sont plus importants, sera touché. Les fabricants d'équipement d'origine (OEM) devront alors prendre des mesures correctives plus tôt", a déclaré Rishi Vora, vice-président associé chez Kotak Securities.

Les ventes au détail de véhicules ont augmenté de 8,6 % en août, avec des volumes de PV en hausse de 6,5 %, selon les données de la FADA.

La FADA a déclaré que l'absence de précipitations suffisantes pourrait "affecter négativement" le pouvoir d'achat des consommateurs.

Parallèlement, les ventes de véhicules à trois roues ont grimpé de 66 % en août, dépassant le record de juillet, tandis que les ventes de véhicules à deux roues n'ont progressé que de 6 %, pénalisées par le manque de confiance des consommateurs et la concurrence accrue entre les principaux acteurs du marché.

"Sur le marché des deux-roues, la faiblesse de la demande rurale due à l'insuffisance des précipitations pourrait tempérer la croissance des ventes", a déclaré la FADA.

Les ventes de tracteurs au détail ont augmenté de plus de 13 % d'une année sur l'autre, mais ont chuté de plus de 18 % d'une année sur l'autre, selon les données de la FADA. La semaine dernière, le fabricant de tracteurs Escorts Kubota a déclaré que ses ventes mensuelles avaient chuté, en partie à cause de l'insuffisance des moussons. (Reportage de Hritam Mukherjee à Bengaluru ; Rédaction de Sonia Cheema)