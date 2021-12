Les contaminations au COVID-19 atteignent un nouveau record mondial

SYDNEY/ROME (Reuters) - Les cas de contamination au coronavirus à travers le monde ont atteint un niveau record au cours des sept derniers jours, selon des données de Reuters publiées mercredi, avec le nouveau variant Omicron devenu incontrôlable.

Près de 900.000 cas par jour en moyenne ont été diagnostiqués dans le monde entre le 22 et le 28 décembre.

Environ deux ans après que la Chine signale pour la première fois un "cluster" de cas de "pneumonie virale" dans la ville de Wuhan, le coronavirus qui mute régulièrement continue de faire des ravages, obligeant de nombreux gouvernements à revoir les mesures d'isolement et de dépistage.

Bien que certaines études aient suggéré que le variant Omicron est moins mortel que certains de ses prédécesseurs, les centres de dépistages sont déjà submergés et le nombre considérable de personnes infectées signifie que les hôpitaux pourraient bientôt être débordés.

La Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, Chypre et Malte ont tous enregistré un nombre record de nouveaux cas mardi, tandis que le nombre moyen de cas quotidiens de COVID-19 aux États-Unis a atteint un record de 258.312 au cours des sept derniers jours, selon un décompte de Reuters effectué mercredi.

La France a atteint un nouveau record à 208.000 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, selon le ministre de la Santé qui a évoqué un "raz-de-marée" à propos du variant Omicron.

En Australie, les nouvelles infections quotidiennes ont atteint un pic de près de 18.300 cas mercredi. Le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré que son pays avait besoin d'un "changement de vitesse" pour gérer des laboratoires surchargés, avec de longues files d'attente dans un certain nombre de régions.

Certains gouvernements sont également de plus en plus préoccupés par le nombre de personnes contraintes à l'isolement après avoir été cas contact avec une personne contaminée, une menace pour les entreprises et commerces qui pourraient avoir du mal à poursuivre leurs activités par manque de personnel.

L'Italie devrait assouplir certaines règles de quarantaine mercredi, craignant que le pays ne soit bientôt paralysé par le nombre de personnes en isolement.

Cependant, la Chine ne relâché pas sa politique de tolérance zéro. Autour de 13 millions de personnes sont sous confinement rigide depuis une semaine dans la ville de Xian, où les infections persistent avec 151 cas signalés mardi.

La recrudescence des cas coïncide avec les fêtes de fin d'année, qui sont normalement une période de retrouvailles familiales et de voyages. Certains pays ont annulé les célébrations publiques ou encouragent leur population à limiter les rassemblements.

(Rédactions de Reuters, version française Elena Vardon, édité par Matthieu Protard)

par Renju Jose et Crispian Balmer