Cinq conteneurs de la société indienne Jindal Stainless Ltd (JSL) destinés à la Russie sont bloqués dans le port belge d'Anvers depuis près d'un an, ne pouvant entrer dans l'Union européenne, a déclaré la société vendredi.

"Les conteneurs transportent environ 100 tonnes métriques d'acier inoxydable", a déclaré un porte-parole de la société. Les conteneurs ont été envoyés en février 2022 pour être expédiés via Anvers, mais ils ont été bloqués en raison des sanctions imposées par l'UE à la Russie après l'invasion de l'Ukraine le même mois.

Le porte-parole de JSL a déclaré que l'acier inoxydable ne faisait pas partie des marchandises figurant sur la liste des sanctions de l'UE et qu'il devrait être autorisé à poursuivre le transport. L'autorité portuaire d'Anvers-Bruges n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. JSL s'attend à ce que ses exportations atteignent leur plus haut niveau depuis cinq ans au cours de la prochaine année fiscale, grâce à l'augmentation des expéditions vers la Russie et à l'entrée prévue sur les marchés d'Amérique du Sud et du Moyen-Orient, a déclaré le directeur général de JSL à Reuters le mois dernier.