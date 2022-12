Les contraintes de croissance entraveront les métaux industriels pendant quelques mois encore

Depuis qu'il a atteint des sommets en mars grâce à une reprise alimentée par les inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement en matières premières en provenance de Russie, le cuivre a chuté de 22 %, l'aluminium de 41 % et le zinc de 39 %.

Le nickel et l'étain ont chuté de 50 % et 70 % respectivement. Le plomb, métal des batteries, soutenu par des approvisionnements restreints, des stocks bas et l'inclusion dans un indice de matières premières depuis janvier, s'en est mieux sorti, ne baissant que de 15 % depuis mars.

L'inflation galopante, les blocages de COVID en Chine, principal consommateur, et les hausses agressives des taux d'intérêt sont à l'origine de la faiblesse de l'économie et de la diminution de la croissance de la demande de métaux industriels tels que le cuivre, utilisé dans les industries de l'énergie et de la construction.

"L'image macro en 2023 rime avec 2022 et beaucoup des crises qui se sont développées cette année se répercuteront sur la suivante", ont déclaré les analystes de Bank of America dans une note.

Toutefois, BoA a noté que les prix des métaux avaient déjà beaucoup baissé et qu'ils surperformeraient l'énergie au premier semestre de l'année prochaine.

La réaction réflexe au récent assouplissement par la Chine des contrôles COVID a été de faire grimper les prix des métaux tels que l'aluminium, utilisé dans les transports, l'emballage et la construction, mais une flambée des infections a incité à y repenser.

Des taux d'intérêt américains plus élevés signifient une devise américaine plus forte ; un double coup dur pour le cuivre évalué en dollars, qui se négociait à 8 450 $ la tonne à 1210 GMT, et l'aluminium à 2 420 $, le zinc à 3 000 $, le plomb à 2 290 $, l'étain à 25 350 $ et le nickel à 30 530 $.

"Nous nous attendons à ce que le cuivre tombe à 7 800 dollars la tonne au cours des trois prochains mois, car la fin du restockage des produits finis, l'augmentation de la production des fonderies, la faiblesse saisonnière et la faiblesse de la consommation finale mondiale poussent le marché vers l'excédent", ont déclaré les analystes de Citi dans une note.

Le tableau du nickel est assombri par le fiasco de mars sur le London Metal Exchange, qui a créé une crise de confiance dans le contrat, entraînant une baisse des volumes et de la liquidité.

"Tant que ces conditions persistent, nous pouvons nous attendre à des épisodes continus de volatilité élevée du prix du nickel, même si nous pensons que notre opinion fondamentale baissière l'emportera en fin de compte", a déclaré Citi.

Utilisé principalement pour fabriquer de l'acier inoxydable, le nickel est désormais aussi un matériau clé pour les batteries des véhicules électriques.

Pour l'étain, matériau de soudure, un thème majeur est le resserrement de la ceinture des consommateurs, qui a frappé la demande de biens électroniques.

"Le ralentissement de la demande (d'étain) est peut-être mieux illustré par les facturations mondiales de semi-conducteurs, qui ont reculé de 18 % en septembre, après avoir atteint un sommet historique en février", ont déclaré les analystes de Macquarie dans une note.