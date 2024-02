* Le maïs plonge en raison de la surabondance de l'offre mondiale ; les contrats à terme sur le blé sont en baisse

* Le soja s'effondre en raison de la forte baisse des exportations et de la concurrence brésilienne

* Le blé s'affaiblit après que les États-Unis aient pris des sanctions contre la Russie

(Refonte complète ; mise à jour des prix, ajout de commentaires, modification de la signature, mise à jour des puces, nouveau titre, modification de la date de référence par rapport au précédent SINGAPORE/PARIS)

CHICAGO, 23 février (Reuters) - Les cours du maïs au Chicago Board of Trade sont tombés vendredi à 4 dollars le boisseau pour le contrat du premier mois, pour la première fois depuis novembre 2020, alors que l'abondance de l'offre américaine et mondiale pèse sur le marché.

Les contrats à terme sur le soja à Chicago ont également baissé en raison des pressions sur l'offre et du fait que les exportations hebdomadaires des États-Unis sont tombées à leur plus bas niveau depuis mai dernier, selon les données du gouvernement.

Mais c'est la rapidité avec laquelle les prix du maïs ont chuté qui a surpris les producteurs et les analystes du marché, qui disent que les prix bas pourraient avoir un impact sur l'économie agricole américaine alors que les producteurs sont en train de finaliser leurs plans de plantation de printemps.

La plupart des contrats à terme sur le maïs du CBOT ont atteint de nouveaux niveaux planchers. Les contrats à terme de maïs de mars du CBOT ont chuté de plus de 9 % depuis le début du mois, ce qui représente la plus forte baisse en pourcentage pour un mois de février depuis 1975.

Parallèlement, les projections publiées par le ministère américain de l'agriculture en octobre prévoient que les agriculteurs américains devront débourser environ 4,80 dollars par boisseau pour produire du maïs en 2024.

"Il n'y a littéralement rien qui retienne le marché du maïs à l'heure actuelle, parce que nous avons tout simplement trop produit", a déclaré Karl Setzer, partenaire de Consus Ag Consulting.

"Peu importe que nous ayons une demande de maïs, que la production d'éthanol ait augmenté de 4,3 % par rapport à l'année dernière ou que la demande d'aliments pour animaux soit en hausse. "Il y a tout simplement trop de maïs.

Le ministère américain de l'agriculture a déclaré que les ventes hebdomadaires de soja américain à l'exportation ont atteint leur niveau le plus bas en année de commercialisation, soit 55 900 tonnes métriques pour 2023/24 au cours de la semaine du 15 février, alors que les analystes estimaient qu'elles se situaient entre 300 000 et 800 000 tonnes.

Les acheteurs se tournent plutôt vers l'Amérique du Sud, où les prix à l'exportation du soja brésilien affichent une forte décote par rapport aux États-Unis - de l'ordre de 1,50 à 1,70 dollar de moins par boisseau, selon les négociants.

Le blé CBOT a baissé, à l'instar du maïs, après que les États-Unis ont imposé des sanctions importantes à la Russie, premier exportateur mondial de blé.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 1,08 % à 4,14 dollars le boisseau, tandis que le blé était en baisse de 1,64 % à 5,69-3/4 dollars le boisseau. (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction Eileen Soreng, Krishna Chandra Eluri et Josie Kao)