Les contrats à terme TSX augmentent légèrement en raison des prix de l'or ; les données sur l'inflation américaine sont au centre de l'attention.

Les contrats à terme de mars sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,1 % à 6 h 45 HE.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a augmenté de 0,4 % lundi, poursuivant sa tendance haussière depuis le début du mois, les valeurs technologiques ayant suivi les gains de Wall street.

Le prix de l'or a légèrement augmenté mardi alors que le dollar a baissé, avant la publication des données sur l'inflation aux États-Unis. [GOL/]

Les données de janvier sur l'indice des prix à la consommation (IPC) américain sont attendues à 8 h 30 ET, et un sondage Reuters prévoit que le chiffre principal de l'IPC augmentera de 0,5 %. Ces données pourraient donner le ton aux futures décisions de la Fed et des banques centrales mondiales en matière de taux d'intérêt.

Dans l'actualité des entreprises canadiennes, Restaurant Brands International Inc, propriétaire de Burger King, a nommé Joshua Kobza comme nouveau directeur général à compter du 1er mars, et a annoncé des revenus pour le quatrième trimestre légèrement supérieurs aux estimations moyennes des analystes, grâce à une forte demande dans trois de ses principales chaînes de restaurants.

TC Energy Corp a battu les estimations du marché pour le bénéfice du quatrième trimestre, car la demande robuste d'énergie a stimulé les revenus de l'opérateur de pipeline nord-américain provenant du transport de gaz naturel.

Algoma Steel Group Inc a enregistré une baisse de ses revenus et de son bénéfice net au troisième trimestre de l'exercice 2023, en raison d'une diminution du volume de production et d'une hausse des coûts de production.

COMMODITÉS À 6 h 45 HE

Contrats à terme sur l'or : 1 857,3 $ ; +0,12 % [GOL/]

Pétrole brut américain : 78,7 $ ; -1,8 % [O/R].

Pétrole brut Brent : 85,43 $ ; -1,36 % [O/R].

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES :

Rapport sur le marché TSX [.TO]

Rapport sur le dollar canadien et les obligations canadiennes [.CAD/] [CA/]

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada

Annuaire des marchés canadiens

(1 $ = 1,3339 dollars canadiens)