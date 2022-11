Les contrats à terme TSX baissent après que la Fed américaine ait annoncé un resserrement plus long.

Les contrats à terme sur l'indice S&P/TSX ont chuté de 0,6 % à 7 h 04 HE, tandis que leurs homologues américains ont également baissé. [.N]

Les prix des produits de base ont chuté face à un dollar plus fort, les prix du brut ayant baissé de près de 1 %. Les prix des métaux précieux ont baissé, l'or atteignant son plus bas niveau en deux semaines. [O/R] [GOL/]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a clôturé à son plus bas niveau en près de trois semaines mercredi, alors que la Fed a relevé les taux d'intérêt de 75 points de base supplémentaires et a laissé entendre que le taux maximal serait plus élevé que prévu.

Ensuite, la Banque d'Angleterre devrait annoncer à 8h00 ET une hausse de 75 points de base, la plus élevée depuis 1989.

Les données de la balance commerciale nationale pour septembre à 8 h 30 HE montreront probablement que l'excédent commercial du Canada s'est rétréci à 1,34 milliard de dollars canadiens (973,27 millions de dollars) en septembre, contre 1,52 milliard de dollars canadiens le mois précédent.

Entre-temps, le gouvernement canadien exposera ses nouvelles prévisions budgétaires et mettra à jour ses plans de dépenses dans le contexte d'une économie en perte de vitesse provoquée par une forte hausse des taux d'intérêt. Le document sera publié vers 16 heures ET (2000 GMT).

Le Canada proposera une taxe sur les rachats d'actions par les entreprises, selon une source gouvernementale haut placée.

La Financière Sun Life Inc., deuxième assureur-vie en importance au Canada, a dépassé les attentes en matière de bénéfices trimestriels, tandis que Nutrien Ltd a réduit ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'exercice.

Bombardier Inc a annoncé une perte trimestrielle ajustée nettement plus faible. Le deuxième plus grand mineur d'or au monde, Barrick Gold Corp, a annoncé une baisse de 30,1 % de son bénéfice au troisième trimestre.

Canadian Natural Resources a annoncé une hausse de 28 % de son bénéfice trimestriel, tandis que le bénéfice de Suncor Energy Inc au troisième trimestre a dépassé les attentes des analystes.

($1 = C$1.38)