Les contrats à terme TSX chutent alors que le marché digère la hausse de taux jumbo de la banque centrale

Les contrats à terme de septembre sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,7 % à 7 h HE.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a prolongé sa série de pertes mercredi, en baisse de 0,3 %, après que la Banque du Canada a procédé à une hausse de taux surdimensionnée et que les données ont montré que l'inflation américaine a augmenté plus que prévu. [.TO]

Les investisseurs s'inquiètent du fait que la hausse pourrait freiner le marché immobilier du pays, autrefois florissant, et peser sur les bénéfices des banques après que la forte croissance des prêts hypothécaires soit apparue comme le principal moteur de croissance pendant la pandémie.

GRAPHIQUE : Valeurs financières à la Bourse de Toronto https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gdvzyldbnpw/financestocksvscanada.PNG

Les investisseurs se sont concentrés sur la perspective d'une hausse importante des taux d'intérêt américains qui pourrait endiguer l'inflation galopante, mais aussi nuire à la demande de produits de base. [O/R] [MET/L] [GOL/]

Les e-minis du Dow étaient en baisse de 418 points, soit 1,36% à 7h00 ET, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 48,5 points, soit 1,27% et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 104,75 points, soit 0,89%. [.N]

GRAPHIQUE : La Banque du Canada surpasse la Fed

COMMODITÉS À 7 h 00 HE

Contrats à terme sur l'or : 1 711,2 $ ; -1,4% [GOL/]

Pétrole brut américain : 94,05 $ ; -2,3 % [O/R]

Pétrole brut Brent : 97,7 $ ; -1,9 % [O/R]

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES :

Rapport sur le marché TSX [.TO]

Rapport sur le dollar et les obligations canadiennes [CAD/] [CA/]

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada

Annuaire des marchés canadiens