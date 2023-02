Les contrats à terme TSX chutent en raison de la baisse des prix des matières premières ; les données sur l'inflation sont attendues.

Les contrats à terme de mars sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,6 % à 7 h 00 HE.

Les prix de l'or et du pétrole ont baissé à la suite d'une nouvelle rhétorique faucon de la part des responsables de la Réserve fédérale américaine, les prix du pétrole étant soumis à une pression supplémentaire en raison des signes d'abondance de l'offre américaine. [GOL/] [O/R]

Les données sur les prix à la production au Canada sont attendues à 8h30 ET.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 0,6 % jeudi, suivant les baisses enregistrées à Wall street, alors que de solides données économiques américaines ont alimenté les craintes que la Réserve fédérale continue de relever les taux d'intérêt plus longtemps que prévu.

Entre-temps, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré jeudi que l'économie reste en surchauffe et que le marché de l'emploi est trop serré, tout en laissant la porte ouverte à de futures hausses des taux d'intérêt.

Dans les nouvelles de l'entreprise, First Quantum Minerals Ltd a averti les employés qu'elle pourrait devoir fermer ses opérations au Panama si le gouvernement n'autorise pas ses exportations de cuivre à reprendre d'ici la semaine prochaine, selon un mémo envoyé au personnel et vu par Reuters.

Rogers Communications a déclaré qu'elle repousserait encore l'échéance de son rachat de Shaw Communications Inc. au 31 mars, alors que les entreprises de télécommunications sans fil attendent l'approbation finale du ministre canadien de l'Industrie, François-Philippe Champagne.

Air Canada a annoncé une perte trimestrielle plus faible, aidée par une forte demande de voyages pendant les vacances.

Dundee Precious Metals a annoncé une baisse de ses revenus au quatrième trimestre, mais a dépassé les estimations de bénéfices.

COMMODITÉS À 7 h 00 HE

Contrats à terme sur l'or : 1 826 $ ; -0,94 % [GOL/]

Pétrole brut américain : 76,08 $ ; -3,07 % [O/R].

Pétrole brut Brent : 82,72 $ ; -2,84 % [O/R].