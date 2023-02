Les contrats à terme TSX chutent en raison de la prudence avant les données sur l'emploi

Les contrats à terme de mars sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,3 % à 6 h 53 HE, suivant également la faiblesse des contrats à terme de Wall street et des homologues européens.

Les investisseurs se concentrent sur les données relatives à l'évolution de l'emploi, au taux de chômage et au salaire horaire moyen des employés permanents, prévues à 8 h 30 HE.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto, très axé sur les ressources, a terminé en baisse de 0,4 % jeudi, entraîné par les baisses des actions liées aux matières premières.

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont glissé, les sociétés de croissance mégacap étant sous pression après que les rendements du Trésor américain aient prolongé leurs gains, les investisseurs évaluant les commentaires bellicistes des décideurs de la Réserve fédérale cette semaine. [.N]

En ce qui concerne les résultats, Magna International Inc. a annoncé une chute de près de 80 % de son bénéfice trimestriel, car le fabricant de pièces automobiles a dû faire face à des coûts de main-d'œuvre et d'énergie plus élevés, ainsi qu'à des coûts d'ingénierie plus importants liés à ses activités d'électrification et de conduite autonome.

La société de services publics de gaz et d'électricité Fortis Inc a prévu une augmentation de son plan d'investissement quinquennal à 46,1 milliards de dollars en 2027, contre 34,1 milliards de dollars en 2022, et a battu les estimations des analystes pour les bénéfices du quatrième trimestre.

Silvercorp Metals Inc a fait état d'une baisse de 1 % de ses revenus du troisième trimestre par rapport à l'année précédente, en raison d'une diminution des prix de vente nets réalisés pour l'argent, le zinc et le plomb.

COMMODITÉS À 6 h 53 HE

Contrats à terme sur l'or : 1 864,8 $ ; -0,28% [GOL/]

Pétrole brut américain : 79,69 $ ; +2,09% [O/R].

Pétrole brut Brent : 86,28 $ ; +2,11 % [O/R]

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES ATTENDUES VENDREDI

Enquête sur les consommateurs de l'Université du Michigan en février à 1000 ET

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES :

Rapport sur le marché TSX [.TO]

Rapport sur le dollar canadien et les obligations canadiennes [.CAD/] [CA/].

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada

Annuaire des marchés canadiens

(1 $ = 1,3443 dollars canadiens)