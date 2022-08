Les contrats à terme TSX glissent en raison de l'effondrement des matières premières ; les données du PIB sont au centre de l'attention.

Les contrats à terme de septembre sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,2 % à 06 h 37 HE (10 h 38 GMT).

Les données sur le produit intérieur brut pour le deuxième trimestre sont attendues à 8 h 30 HE et devraient montrer que l'économie a progressé à un taux annualisé de 4,4 %, comparativement à 3,1 % au premier trimestre.

"Quelque chose comme cela (4,4 %) pourrait ajouter au dossier d'une autre action audacieuse de la Banque du Canada (BdC)", a déclaré Charalampos Pissouros, analyste principal des investissements à la maison de courtage XM.

La banque centrale pourrait même procéder à une hausse des taux d'intérêt de plus de 75 points de base lors de la réunion de politique générale de la semaine prochaine si la croissance s'améliore, a ajouté M. Pissouros.

Depuis le mois de mars, la BoC a augmenté son taux d'intérêt de référence de 225 points de base pour le porter à 2,50 %, y compris une hausse d'un point de pourcentage complet lors de sa dernière décision politique en juillet - la plus grande hausse unique par un pays du G7 dans ce cycle économique.

Les prix du pétrole ont continué de chuter en raison des inquiétudes des investisseurs concernant l'état lamentable de l'économie mondiale, la perspective de hausses de taux et l'augmentation des restrictions COVID-19 en Chine. [O/R]

Les prix de l'or, quant à eux, se dirigeaient vers une cinquième baisse mensuelle consécutive, alors que de solides données économiques américaines et des commentaires bellicistes de la Réserve fédérale laissaient présager de nouvelles hausses de taux. [GOL/]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 1,6 % mardi, affichant sa pire journée en plus de deux mois, en raison de ventes massives dans les secteurs de l'énergie et des matériaux. [.TO]

L'inflation des prix des maisons au Canada ralentira à 10 % cette année alors que la BdC augmente les taux d'intérêt de façon agressive, selon un sondage Reuters auprès d'experts du marché immobilier.

Les e-minis du Dow étaient en baisse de 19 points, ou 0,06% à 6h38 ET, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 4 points, ou 0,1% et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 64,75 points, ou 0,52%. [.N]