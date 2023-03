Les contrats à terme TSX sont en baisse en raison de la faiblesse des prix des métaux

Les contrats à terme de mars sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,4 % à 7 h 11 HE.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,2 % lors de la séance précédente, mené par les valeurs des matériaux et de l'énergie après que les données sur la fabrication en Chine aient apaisé certaines craintes de ralentissement économique.

Les prix du cuivre et de l'or ont chuté, car un dollar plus fort a rendu les métaux plus chers pour les consommateurs détenant d'autres devises.

Parmi les nouvelles des sociétés, Canadian Natural Resources Ltd a manqué les attentes du marché en matière de bénéfices trimestriels, la production ayant été affectée par de graves intempéries hivernales.

L'acquisition par la Banque Toronto-Dominion de First Horizon Corp, basée aux États-Unis, pour un montant de 13,4 milliards de dollars, pourrait être encore retardée en raison des approbations réglementaires en attente, a déclaré la banque américaine.

Le London Stock Exchange Group a annoncé son intention de racheter davantage de ses actions à un consortium composé de Blackstone et de Thomson Reuters, dont il a acquis le groupe d'analyse de données Refinitiv pour 27 milliards de dollars en janvier 2021.

Les e-minis du Dow étaient en hausse de 96 points, soit 0,29 % à 7 h 11 HE, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 10,5 points, soit 0,27 % et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 49,75 points, soit 0,42 %.

COMMODITÉS À 7 h 00 HE

Contrats à terme sur l'or : $1,841.5 ; -0.2%

Pétrole brut américain : 78,23 $ ; +0,6%.

Pétrole brut Brent : 84,89 $ ; +0,6 %.

(1 $ = 1,3612 dollars canadiens)