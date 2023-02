Les contrats à terme TSX suivent l'humeur maussade de Wall street avant les données sur l'inflation aux États-Unis

Les contrats à terme de mars sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,4 % à 7 h 16 HE.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse lors de la séance précédente.

L'indice était sur le point de subir sa plus grande perte hebdomadaire de l'année et une troisième baisse hebdomadaire, alors que le rallye boursier du début de l'année perd de son élan avec les signes de résilience économique des principales économies mondiales qui alimentent les spéculations sur de nouvelles hausses de taux d'intérêt.

Les contrats à terme de Wall street étaient également en baisse vendredi, les investisseurs attendant le rapport sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) pour janvier prévu à 8h30 ET, qui pourrait apporter plus de clarté sur l'état des pressions sur les prix dans la plus grande économie du monde.

La baisse du prix de l'or a également pesé sur les contrats à terme du TSX, dont les ressources sont très importantes, car les perspectives de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la Fed ont réduit l'attrait du métal jaune.

La Banque Canadienne Impériale de Commerce a annoncé une baisse de son bénéfice au premier trimestre, plombée par des provisions plus élevées pour régler un procès lié à la crise financière mondiale de 2008.

Osisko Gold Royalties Ltd a annoncé un bénéfice supérieur à celui du quatrième trimestre, mais la société de redevances sur les métaux précieux a raté l'estimation de ses revenus.

La société d'exploration et de production de pétrole et de gaz Enerplus Corporation a raté l'estimation de son bénéfice pour le quatrième trimestre, mais le bénéfice a augmenté par rapport à l'année précédente.

COMMODITÉS À 7 h 16 HE

Contrats à terme sur l'or : $1,818.5 ; -1.0%

Pétrole brut américain : 75,84 $ ; +0,60%.

Pétrole brut Brent : 82,75 $ ; +0,66%.