Les contrats à terme TSX suivent la hausse des pairs de Wall street

Les contrats à terme de décembre sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,9 % à 6 h 45 HE. [.N]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a progressé lundi, un sondage montrant que les attentes à long terme des consommateurs en matière d'inflation se sont atténuées. [.TO]

Les données sur les mises en chantier qui doivent être publiées à 8h15 ET (1215 GMT) devraient montrer que les mises en chantier ont chuté à 263 000 unités le mois dernier, contre 267 443 unités en août.

Alors que les banques centrales augmentent les taux d'intérêt de manière agressive pour freiner l'inflation et que les tensions géopolitiques persistent, les marchés sont de plus en plus méfiants quant aux perspectives de récession.

La Banque du Canada (BoC) doit tenir une réunion de politique générale la semaine prochaine, au cours de laquelle les traders évaluent à 78,8 % la probabilité d'une hausse de 50 points de base de ses taux de prêt à un jour. La BoC a augmenté ses taux d'intérêt de 300 pb cette année, atteignant ainsi un sommet de 14 ans.

Les prix du brut ont chuté dans des échanges volatils en raison des craintes d'un ralentissement économique et d'une baisse de la demande de carburant en Chine, tandis que les prix de l'or ont légèrement augmenté. [O/R] [GOL/]

Le secteur de l'énergie représente près de 20 % du TSX, tandis que les matériaux de base, qui comprennent les minières, en détiennent près de 11 %.

Sur le plan de la recherche, RBC a fait passer les sociétés de produits forestiers Western Forest Products et Resolute Forest Products de "surperformance" à "performance sectorielle".