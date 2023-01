Les contrats à terme TSX suivent la hausse des prix du pétrole brut, les données sur l'inflation sont au centre de l'attention.

Les contrats à terme de mars pour l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,2 % à 7 h 13 HE, le plaçant en bonne voie pour ouvrir en hausse pour une huitième journée consécutive.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,15 % lundi, marquant sa plus longue série de gains depuis mai dernier, soutenue par les valeurs de consommation de base et de technologie. [.TO]

Les investisseurs ont les yeux rivés sur le rapport de l'indice des prix à la consommation du Canada pour le mois de décembre, qui doit être publié à 8 h 30 HE. Les données devraient montrer que l'inflation a ralenti à un taux annuel de 6,4 % le mois dernier, comparativement à 6,8 % en novembre, ce qui soutiendra les espoirs d'une politique monétaire moins agressive de la part de la Banque du Canada.

Pendant ce temps, les prix du brut ont augmenté même si le principal consommateur, la Chine, a affiché une faible activité économique au quatrième trimestre, car son récent changement de politique COVID-19 a fait naître l'espoir d'une reprise de la demande de carburant cette année. [O/R]

Parmi les nouvelles des entreprises, Fortuna Silver Mines Inc a fait part de la mise à jour de sa production annuelle pour 2022 et de ses perspectives pour 2023.

Le mineur d'or Barrick Gold Corp a déclaré que sa production du quatrième trimestre a augmenté de 13,4 % en séquentiel, grâce aux bonnes performances des mines de Cortez, Carlin et Tongon.

De l'autre côté de la frontière, les futures américains ont glissé avant les résultats trimestriels de Goldman Sachs et Morgan Stanley, attendus avant la cloche. [.N]

COMMODITÉS À 7 h 13 HE

Contrats à terme sur l'or : 1 915,3 $ ; -0,3 % [GOL/]

Pétrole brut américain : 80,21 $ ; +0,45% [O/R]

Pétrole brut Brent : 85,47 $ ; +1,2 % [O/R].

(1 $ = 1,3429 dollars canadiens)