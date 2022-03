Les contrats à terme TSX suivent les gains des actions mondiales ; la réunion de la Fed est au centre de l'attention.

Les contrats à terme de mars sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,4 % à 6 h 52 HE.

Les actions mondiales ont augmenté alors que les investisseurs guettent des signes d'éclaircie dans le conflit ukrainien, tandis que les rendements du Trésor ont atteint leur plus haut niveau depuis la mi-2019 en prévision de la première hausse des taux d'intérêt américains en trois ans.[MKTS/GLOB]

Le taux d'inflation annuel canadien devrait avoir bondi de 5,5 % en février, après avoir augmenté de 5,1 % en janvier, selon une prévision des analystes interrogés par Reuters. Les données sont attendues à 8 h 30 (HE).

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,03 % à 21 187,84 mardi, après avoir touché son plus bas niveau depuis le 1er mars plus tôt dans la journée. [.TO]

Les e-minis du Dow étaient en hausse de 362 points, ou 1,08 % à 6 h 52 HE, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 53,75 points, ou 1,26 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 250,25 points, ou 1,86 %. [.N]

TOP STORIES [TOP/CAN]

La société d'investissement canadienne Globalive Capital Inc a proposé d'acheter l'unité de télécommunications sans fil Freedom Mobile de Shaw Communications Inc pour 3,75 milliards de dollars canadiens (2,94 milliards de dollars) en espèces, a rapporté mardi le Globe and Mail, citant une source.

FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE DES ANALYSTES [RCH/CA]

George Weston Ltée : Valeurs mobilières TD augmente le prix cible de 175 $CA à 185 $CA.

Stelco Holdings Inc : La Banque Scotia augmente le prix cible de 48 $ CA à 56 $ CA.

Turquoise Hill Resources Ltd : Eight Capital relève le prix cible de 30 $ CA à 40 $ CA.

MARCHÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES À 7 h (HE)

Contrats à terme sur l'or : 1923,2 $ ; -0,34% [GOL/]

Pétrole brut américain : 96,13 $ ; -0,35 % [O/R].

Pétrole brut Brent : 99,85 $ ; -0,09% [O/R]

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES ATTENDUES MERCREDI

0830 Ventes au détail en glissement annuel pour février : Prévision 12,96%.

0830 Contrôle des ventes au détail pour février : attendu 0,4% ; antérieur 4,8%.

0830 Ventes au détail hors gaz/autos pour fév. : Préalable 3,8%.

0830 Ventes au détail hors automobiles mm pour fév : attendu 0,9% ; antérieur 3,3%.

0830 Ventes au détail mm pour fév : attendu 0,4% ; antérieur 3,8%.

0830 Prix des importations en glissement annuel pour fév : Avant 10,8%.

0830 Prix des exportations mm pour fév : attendu 1.6% ; antérieur 2.9%.

0830 Prix des importations mm pour fév : attendu 1.5% ; antérieur 2.0%.

1000 Indice NAHB du marché du logement pour mars : attendu 81 ; antérieur 82

1000 Stocks de détail ex-auto rev pour Jan : Avant 1.7%.

1000 Stocks des entreprises mm pour Jan : attendu 1.1% ; antérieur 2.1%.

1400 Ffr projection-longueur pour Q1 : Prior 2.5%.

1400 Ffr projection-2nd year for Q1 : Prior 1.6% (en anglais)

1400 Ffr projection-1ère année pour Q1 : Prior 0.9%

1400 Ffr projection-courant pour Q1 : Prior 0.1

1400 Fed int sur les réserves excédentaires : Prior 0.15%.

1400 Taux cible des fonds fédéraux : Attendu 0,25-0,5 ; Antérieur 0-0,25

