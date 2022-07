Les contrats à terme augmentent alors qu'Apple gagne du terrain et que les bénéfices s'accumulent.

Les actions du fabricant de l'iPhone ont augmenté de 0,3 % dans les échanges de prémarchés mardi, tout comme d'autres actions à forte croissance, notamment Tesla Inc, Microsoft Corp, Meta Platforms Inc et Amazon.com Inc.

Apple a chuté de 2 % et entraîné les actions américaines à la baisse lundi après un rapport indiquant que la société ralentira la croissance de ses embauches et de ses dépenses l'année prochaine.

Les actions de Boeing Co ont augmenté de 2,1 % avant le marché en raison des projets de la société de capital-investissement 777 Partners d'acheter jusqu'à 66 jets Boeing 737 MAX supplémentaires.

Alors que la saison des résultats du deuxième trimestre a officiellement démarré, les analystes s'attendent désormais à une croissance globale des bénéfices du S&P 500 au deuxième trimestre de 6 % en glissement annuel, contre une estimation de 6,8 % au début du trimestre, selon les données de Refinitiv.

Johnson & Johnson a chuté de 0,4 % après que le fabricant de médicaments a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année en raison de la hausse du dollar.

IBM Corp, qui a publié ses résultats après la clôture lundi, a également averti d'une baisse d'environ 3,5 milliards de dollars due à un dollar plus fort. Ses actions ont chuté de 5,8 %.

Hasbro Inc a affiché une hausse de 10 % de son bénéfice trimestriel ajusté, mais les actions du fabricant de jouets ont chuté de 1,2 %.

À 6 h 53 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 198 points, soit 0,64 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 32 points, soit 0,83 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 101 points, soit 0,85 %.