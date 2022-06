Les contrats à terme augmentent alors que les investisseurs revoient à la baisse leurs attentes en matière de hausse des taux.

Les craintes qu'un resserrement agressif des taux d'intérêt par les principales banques centrales ne provoque un fort ralentissement économique ont agité les marchés financiers ce mois-ci, poussant l'indice de référence S&P 500 à confirmer un marché baissier ou une chute de 20 % par rapport à son récent sommet.

Les données publiées jeudi ont montré que l'activité commerciale américaine a considérablement ralenti en juin, ce qui a poussé les investisseurs à revoir à la baisse leurs paris sur le moment où les taux d'intérêt pourraient atteindre leur maximum et à avancer leurs opinions sur le calendrier des réductions de taux.

Les marchés monétaires considèrent que les taux d'intérêt américains atteindront leur sommet à environ 3,4 % d'ici mars prochain, ce qui est bien inférieur au taux légèrement supérieur à 4 % fixé pour juin 2023 avant la réunion de la Fed de mercredi dernier. FEDWATCH

Vendredi, les prix du cuivre ont enregistré leur plus forte baisse hebdomadaire depuis un an et d'autres métaux industriels ont également chuté, tandis que le pétrole brut se dirigeait vers une deuxième baisse hebdomadaire consécutive.

L'engagement de la Fed à juguler une inflation qui atteint des sommets depuis 40 ans est "inconditionnel", a déclaré le président Jerome Powell aux législateurs jeudi, un jour après avoir dit qu'elle ne cherchait pas à provoquer une récession mais que c'était "certainement une possibilité".

Les principaux indices boursiers semblaient prêts à enregistrer leur premier gain hebdomadaire en quatre, les secteurs des soins de santé, de l'immobilier et des services publics - parmi les secteurs considérés comme des paris plus sûrs en période d'incertitude économique - ayant surperformé jusqu'à présent dans la semaine.

Les mégacapitalisations telles que Apple Inc et Tesla ont augmenté d'environ 1% dans les échanges de pré-marché. La hausse des taux d'intérêt a nui aux actions des méga-capitalisations de croissance, car leurs évaluations reposent davantage sur les bénéfices futurs.

À 06h58 ET, les e-minis du Dow étaient en hausse de 187 points, soit 0,61%, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 26,75 points, soit 0,7%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 104,5 points, soit 0,89%.

FedEx Corp a progressé de 3,4 % après que la société de livraison de colis a publié des prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année supérieures aux attentes, malgré le ralentissement de la demande mondiale d'expédition.

Les actions des banques étaient mitigées après que l'exercice annuel de "stress test" de la Réserve fédérale a montré que les créanciers disposent de suffisamment de capital pour faire face à une grave récession économique.

Citigroup Inc a glissé de 0,3 %, tandis que Bank of America Corp a augmenté de 0,3 % et Morgan Stanley de 0,7 %.

Zendesk Inc a grimpé de 55,4 % après que des rapports aient indiqué que la société de logiciels était proche d'un accord avec un groupe de sociétés de rachat comprenant Hellman & Friedman LLC et Permira.

L'enquête de l'Université du Michigan sur le moral des consommateurs américains en juin et les données sur les ventes de logements neufs seront publiées plus tard dans la journée.