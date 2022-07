Les contrats à terme augmentent alors que les paris sur la hausse des taux diminuent ; les résultats des banques sont attendus.

Les résultats trimestriels optimistes de Citigroup Inc. vendredi, ainsi que des données économiques robustes soulignant une hausse du sentiment des consommateurs, ont stimulé l'appétit pour le risque.

Les inquiétudes concernant une hausse des taux de 100 points de base à la fin du mois se sont apaisées suite aux remarques des responsables de la Fed la semaine dernière selon lesquelles les décideurs pourraient s'en tenir à une hausse de 75 points de base.

Les résultats des bénéfices sont maintenant attendus pour Bank of America Corp et Goldman Sachs Group Inc, les deux banques devant afficher une baisse de leur bénéfice trimestriel. Leurs actions étaient en hausse d'environ 0,8 % avant l'ouverture du marché.

Boeing Co a augmenté de 2,7 % après que Delta Air Lines a déclaré qu'elle achètera 100 jets MAX 10 d'une valeur d'environ 13,5 milliards de dollars aux prix catalogue et qu'elle dispose d'options pour en acheter 30 autres, au salon aéronautique de Farnborough.

À 6 h 13 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 277 points, soit 0,89 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 38,75 points, soit 1 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 146,5 points, soit 1,22 %.