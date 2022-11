Les contrats à terme augmentent après deux jours de baisse à Wall street.

Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré jeudi que la banque centrale américaine doit continuer à relever les taux d'intérêt étant donné que son resserrement jusqu'à présent "n'a eu que des effets limités sur l'inflation observée".

Ces commentaires, qui interviennent dans la foulée de solides données sur les ventes au détail, ont atténué les espoirs de voir la Fed atténuer son approche belliciste sur les hausses de taux après les récents rapports d'inflation plus faibles que prévu.

Les trois principaux indices américains ont affiché des pertes pour la deuxième session consécutive jeudi et sont en vue d'une baisse hebdomadaire après avoir enregistré des gains solides la semaine dernière.

"Nous avons passé la majeure partie de la journée à nous remettre des commentaires de la Fed sur la direction des taux d'intérêt", a déclaré Paul Nolte, gestionnaire de portefeuille chez Kingsview Asset Management à Chicago.

"Les marchés sont un peu plus à l'aise avec le fait que (un pivot de la Fed) n'est pas probable."

On s'attend à ce que la Fed revienne à une hausse des taux de 50 points de base en décembre, mais les économistes interrogés par Reuters affirment qu'une période plus longue de resserrement de la banque centrale américaine et un pic des taux directeurs plus élevé constituent les plus grands risques pour les perspectives actuelles.

Le recul des actions après les commentaires de M. Bullard "montre à quel point les marchés peuvent être sensibles lorsqu'il s'agit de la destination finale du taux terminal", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef des marchés chez CMC Markets.

À 7 h 07 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 197 points, soit 0,59 %, les e-minis du S&P 500 de 31,25 points, soit 0,79 %, et les e-minis du Nasdaq 100 de 116,25 points, soit 0,99 %.

Gap Inc a gagné 8,6 % dans les échanges de prémarchés après que le détaillant ait dépassé les estimations de ventes et de bénéfices trimestriels, aidé par une demande soutenue malgré une poussée de l'inflation.

Les actions de JD.com Inc. cotées aux États-Unis ont gagné 5,3 % après que la société de commerce électronique a affiché un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions pour le troisième trimestre, les fermetures de magasins COVID-19 en Chine ayant incité davantage de consommateurs à faire leurs achats en ligne.