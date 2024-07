Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont grimpé lundi, les investisseurs évaluant les chances de victoire du candidat Donald Trump aux élections de novembre après que le président Joe Biden se soit retiré de la course.

M. Biden a annoncé qu'il se retirait de la course dimanche et a soutenu la vice-présidente Kamala Harris pour le ticket démocrate.

Les grandes capitalisations boursières étaient en hausse avant le marché, avec Meta Platforms , Alphabet et Apple en hausse de 0,5 % à 0,8 %, ce qui a stimulé le Nasdaq et les contrats à terme du S&P 500.

À 4:17 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 54 points, soit 0,13%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 18 points, soit 0,32%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 102,5 points, soit 0,52%.

Les actions liées à Trump, telles que Trump Media & Technology Group et la société de logiciels Phunware, ont augmenté respectivement de 2,8 % et de 1,4 %.

La plupart des rendements du Trésor américain, y compris celui à 10 ans, ont baissé alors que Joe Biden a mis fin à sa campagne de réélection sous la pression de ses collègues démocrates qui ont perdu confiance en son acuité mentale et en sa capacité à battre Trump.

La sortie de M. Biden de la course à la présidence pourrait inciter les investisseurs à dénouer les transactions pariant sur le fait qu'une victoire républicaine augmenterait les pressions fiscales et inflationnistes aux États-Unis, tandis que certains analystes ont déclaré que les marchés pourraient bénéficier d'une probabilité accrue de gouvernement divisé sous la prochaine administration.

"Donald Trump reste le grand favori de l'élection présidentielle, mais les marchés de paris suggèrent qu'il a une probabilité légèrement plus faible de battre Harris plutôt que Biden", a déclaré Paul Ashworth, économiste en chef pour l'Amérique du Nord chez Capital Economics.

"Mme Harris aura une réelle chance de se vendre au public américain lors du deuxième débat présidentiel, actuellement prévu le 10 septembre, bien que la campagne de M. Trump pourrait se retirer, ne souhaitant pas aller au coude à coude avec l'ex-avocate."

Les investisseurs s'attendent à une forte volatilité cette semaine, avec un déluge de résultats trimestriels, notamment de deux des "Sept Magnifiques" - Alphabet, la société mère de Google, et Tesla - afin d'évaluer la durabilité de la récente hausse des actions de premier plan à fort impact.

L'accent sera également mis sur les principales données tout au long de la semaine, notamment l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) - la jauge d'inflation préférée de la Réserve fédérale -, les biens durables et le PIB du deuxième trimestre pour obtenir des indices sur la trajectoire de la politique monétaire de la banque centrale américaine.

Les opérateurs ont largement anticipé une baisse des taux de 25 points de base d'ici septembre et deux baisses d'ici la fin de l'année, selon les données FedWatch du LSEG et du CME.

Le Nasdaq et le S&P 500 ont enregistré leurs plus fortes baisses hebdomadaires depuis la mi-avril, les investisseurs délaissant les valeurs technologiques onéreuses au profit des secteurs sous-performants du marché, ce qui a permis à l'indice Russell 2000 des petites capitalisations d'enregistrer sa deuxième hausse hebdomadaire consécutive.

Parmi les autres valeurs à la hausse, Nvidia a augmenté de 1,3 % après que Reuters a rapporté que le leader des puces d'intelligence artificielle travaillait sur une version de ses nouvelles puces d'intelligence artificielle pour le marché chinois qui serait compatible avec les contrôles d'exportation actuels des États-Unis.

Les actions de Bank of America ont perdu 1,5 % après que Berkshire Hathaway a vendu environ 33,9 millions d'actions du prêteur pour environ 1,48 milliard de dollars au cours de plusieurs transactions la semaine dernière.