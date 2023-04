Les indices boursiers américains ont progressé jeudi dans l'attente de nouvelles données économiques qui pourraient proposer des indices sur les plans de resserrement monétaire de la Réserve fédérale, tandis que les investisseurs attendent également les résultats des banques après les turbulences qui ont secoué le secteur le mois dernier.

Après le repli de mars dû à la crise bancaire, l'indice de référence S&P 500 a évolué dans des fourchettes étroites ce mois-ci, les investisseurs évaluant la trajectoire des taux d'intérêt américains après la publication de données solides sur l'emploi et les signes d'un ralentissement de l'inflation en mars.

Wall street a clôturé en baisse mercredi après que les données ont montré que les prix à la consommation ont augmenté à un rythme plus lent que prévu en mars, bien que les prix de base soient restés stables, soutenant les arguments en faveur d'une nouvelle hausse des taux de 25 points de base par la Fed en mai.

Les données à 8h30 ET (1230 GMT) devraient montrer que les prix à la production ont à peine augmenté en mars sur une base mensuelle, après une contraction de 0,1% en février. En glissement annuel, l'indice des prix à la production devrait augmenter de 3,0 % le mois dernier après une croissance de 4,6 % en février.

Plus tard dans la journée, les données devraient également montrer que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont augmenté à 232 000 au cours de la semaine se terminant le 8 avril, contre 228 000 demandes déposées une semaine plus tôt.

Le mois dernier, plusieurs responsables de la Fed ont envisagé de suspendre les augmentations de taux d'intérêt, comme l'ont montré les minutes de la réunion des 21 et 22 mars de la banque centrale américaine, après la faillite de deux banques régionales et la prévision par le personnel de la Fed que les tensions dans le secteur bancaire pourraient faire basculer l'économie dans la récession.

Les grandes banques américaines Citigroup Inc, Wells Fargo & Co et JPMorgan Chase & Co doivent publier leurs résultats trimestriels vendredi, et les investisseurs les suivront de près pour obtenir des informations sur la santé globale du secteur.

Les analystes s'attendent à ce que les entreprises du S&P 500 enregistrent une baisse des bénéfices de 5,2 % au premier trimestre, selon les données IBES de Refinitiv, ce qui pourrait être leur pire résultat depuis le troisième trimestre de 2020.

Les sociétés financières qui font partie du S&P 500 devraient enregistrer une croissance des bénéfices de 4,3 % au premier trimestre.

À 05h37 ET, le Dow e-minis était en hausse de 44 points, soit 0,13%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 9,75 points, soit 0,24%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 48,25 points, soit 0,37%.

Les actions de Harley-Davidson Inc. ont chuté de 4 % dans les échanges avant bourse après que le fabricant de motocyclettes ait annoncé que le directeur financier Gina Goetter quitterait l'entreprise à la fin du mois d'avril.