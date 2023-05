Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté mercredi après la chute de Wall street lors de la séance précédente, les investisseurs attendant de nouvelles données économiques avant l'issue de la réunion de politique générale de la Réserve fédérale plus tard dans la journée.

Les principaux indices boursiers américains ont baissé de plus de 1 % mardi, en raison de la chute des actions des banques régionales et des tentatives des investisseurs d'évaluer le temps qu'il faudra à la Réserve fédérale pour relever ses taux d'intérêt.

Les créanciers régionaux tels que PacWest Bancorp et Western Alliance Bank ont continué à s'affaiblir dans les premiers échanges sur le marché mercredi, avec leurs actions en baisse de 10,5 % et 6,7 %, respectivement.

Alors que l'on s'attend à ce que la Fed relève ses taux d'intérêt de 25 points de base, l'attention des investisseurs se portera sur les indices permettant de déterminer si d'autres hausses sont envisageables si l'inflation reste élevée.

Les principales banques centrales mondiales se sont lancées dans une campagne agressive de relèvement des taux d'intérêt, la Fed ayant déjà relevé ses taux de référence neuf fois de 475 points de base pour les porter dans une fourchette de 4,75 % à 5,00 % depuis mars 2022.

Graphique : Augmentations des taux d'intérêt de la Fed américaine -

Dans un contexte d'inquiétudes concernant le secteur bancaire, d'inflation supérieure à l'objectif de 2 % de la banque centrale américaine et d'un marché du travail toujours solide, la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, sera analysée à la recherche de tout signe de réduction des taux d'intérêt plus tard dans l'année.

Avant la décision politique de la Fed, les investisseurs surveilleront le rapport national sur l'emploi ADP aux États-Unis, prévu avant la cloche d'ouverture. Les données devraient montrer que la masse salariale privée a probablement augmenté de 148 000 emplois en avril, plus que les 145 000 ajouts en mars.

L'Institute for Supply Management publiera également son indice PMI non manufacturier après l'ouverture des marchés. Il devrait atteindre 51,8 en avril, contre 51,2 en mars. La lecture finale de l'indice PMI composite et de l'indice PMI des services de S&P Global pour le mois d'avril est également à l'ordre du jour.

Par ailleurs, les principaux républicains du Sénat américain ont appelé mardi le président Joe Biden à accepter le plan de leur parti pour le plafond de la dette ou à faire une contre-proposition, tandis qu'un démocrate de premier plan a déclaré que le Sénat pourrait essayer de proposer un relèvement "propre" du plafond de la dette la semaine prochaine.

CVS Health Corp, Phillips 66, Exelon Corp et Yum Brands Inc font partie des entreprises qui doivent publier leurs résultats trimestriels mercredi.

Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices trimestriels des sociétés du S&P 500 diminuent de 1,4 % par rapport à l'année précédente, selon les données IBES de Refinitiv, alors qu'une baisse de 5,1 % était attendue au début du mois d'avril.

À 5:41 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 17 points, ou 0,05%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 3 points, ou 0,07%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 15 points, ou 0,11%.

Ford Motor Co a glissé de 0,8%, le constructeur automobile ayant déclaré qu'il réduisait les prix de son véhicule électrique Mustang Mach-E et qu'il rouvrait des commandes.

Advanced Micro Devices a chuté de 5,7 % après que le fabricant de puces ait prévu des ventes trimestrielles inférieures aux estimations en raison de la faiblesse du marché des PC, poussant son rival Intel Corp à augmenter de 2,1 %.