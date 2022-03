Les contrats à terme augmentent dans l'espoir de pourparlers de paix en Ukraine

La plupart des actions mondiales se sont raffermies, tandis que le havre de sécurité qu'est l'or a perdu un peu de son charme alors que l'Ukraine a déclaré qu'elle chercherait à discuter avec Moscou d'un cessez-le-feu, d'un retrait immédiat des troupes et de garanties de sécurité [GLOB/MKTS].

Les observateurs du marché ont émis une obligation plus prudente alors que la Russie a poursuivi ses bombardements et a élargi son assaut dimanche avec une attaque sur une base près de la frontière avec la Pologne, membre de l'OTAN.

"Nous avons eu des pourparlers la semaine dernière également, mais ils ont rapidement échoué. Le conflit se poursuit et donc, en ce qui concerne le sentiment général du marché, nous maintenons l'opinion que les risques restent orientés à la baisse", a déclaré Charalambos Pissouros, responsable de la recherche chez JFD.

Les grandes banques ont progressé car les investisseurs s'attendent à ce que la Fed annonce la première hausse de taux depuis 2018 lors de sa réunion des 15 et 16 mars, afin de freiner l'inflation galopante.

Bank of America a progressé de 2,3 % dans les échanges de prémarchés, en phase avec le rendement du Trésor américain à 10 ans qui a atteint 2,10 %, son plus haut niveau depuis juillet 2019.

Les données de la semaine dernière ont montré que les prix à la consommation américains ont augmenté à leur rythme le plus rapide le mois dernier en 40 ans, après une forte hausse des prix du brut due à la crise ukrainienne.

Les traders voient une probabilité de 91 % d'une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la banque centrale. [IRPR]

Les actions des mégacapitales de croissance Microsoft Corp et Alphabet Inc, société mère de Google, ont ajouté plus de 1 % chacune.

Les actions du secteur de l'énergie ont glissé avec Occidental Petroleum en baisse de 5,4 % alors que le Brent est tombé sous les 110 $ le baril, une semaine seulement après avoir atteint 139 $ à la suite des sanctions occidentales contre le pétrole russe en raison de son invasion de l'Ukraine. [O/R]

À 6h23 ET, les e-minis du Dow étaient en hausse de 340 points, soit 1,03%, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 36,75 points, soit 0,87%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 87,75 points, soit 0,66%.

L'indice de volatilité CBOE, également connu sous le nom de jauge de la peur de Wall Bourse, a légèrement baissé mais est resté obstinément au-dessus de 30 points.