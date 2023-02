Les contrats à terme augmentent en raison de l'optimisme concernant les bénéfices, Disney grimpe grâce à son plan de restructuration.

Walt Disney Co a grimpé de 6,6 % dans les échanges de prémarchés après avoir dépassé les estimations de bénéfices et annoncé 7 000 suppressions d'emplois dans le cadre d'un effort visant à économiser 5,5 milliards de dollars de coûts et à rendre son activité de streaming rentable.

Les valeurs de casino Wynn Resorts et MGM Resorts International ont gagné environ 5 % chacune après avoir publié les résultats du quatrième trimestre, Wynn indiquant un retour significatif de la fréquentation et de la demande à Macao pendant les récentes vacances du Nouvel An chinois.

PepsiCo Inc a augmenté de 1,4 %, le fabricant de sodas ayant annoncé des résultats meilleurs que prévu pour son quatrième trimestre.

La société de tabac Philip Morris International Inc, le fabricant de médicaments Abbvie Inc, le fabricant de vêtements Ralph Lauren Corp et le fabricant de céréales Kellogg Co doivent tous publier leurs résultats dans la journée.

Sur plus de la moitié des sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats du quatrième trimestre jusqu'à présent, 69 % ont dépassé les estimations de bénéfices des analystes, selon les données IBES de Refinitiv. Dans un trimestre typique, 66 % dépassent les estimations.

Les indices boursiers américains ont connu un début d'année optimiste, en grande partie grâce à l'espoir que la Réserve fédérale approche de la fin de son cycle de hausse des taux d'intérêt et aux données signalant la résilience de l'économie.

Toutefois, les marchés boursiers ont vacillé ces derniers jours, car les responsables de la Fed ont reconnu le ralentissement de l'inflation américaine, mais ont déclaré que d'autres hausses de taux d'intérêt étaient envisageables, compte tenu des preuves d'un marché du travail toujours solide.

Les données à 8h30 ET devraient montrer que le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations chômage a augmenté à 190.00 au cours de la semaine se terminant le 4 février, après une augmentation de 183.00 la semaine précédente.

Les actions Megacap, dont Meta Platforms, Apple Inc, Microsoft Corp, Alphabet, la société mère de Google, ont grimpé dans une fourchette de 1 % à 2 % alors que les rendements du Trésor américain ont prolongé leur baisse. [US/]

À 5 h 55 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 254 points, soit 0,75 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 37,25 points, soit 0,9 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 162,5 points, soit 1,3 %.

Tesla Inc a progressé de 3,7 % après qu'une commission de sécurité américaine a déclaré n'avoir trouvé aucune preuve qu'une Tesla Model S fonctionnait en mode Autopilot lors d'un accident mortel survenu en avril 2021.

Salesforce Inc a légèrement augmenté de 1,6 %, une source familière avec le sujet ayant déclaré à Reuters que le fonds spéculatif Third Point LLC possède une participation dans l'entreprise.