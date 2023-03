Les contrats à terme augmentent pour un début de mois de mars positif

Les principaux indices boursiers américains ont clôturé le mois de février en baisse, les investisseurs se préparant à la possibilité que la Fed augmente les taux d'intérêt plus que prévu initialement, suite aux signes de résistance du marché du travail et de hausse de l'inflation.

Les traders s'attendent à ce que la Fed augmente les taux dans les mois à venir dans une fourchette de 5,25 % à 5,50 %, par rapport à la fourchette actuelle de 4,50 % à 4,75 %. C'est légèrement plus élevé que le niveau auquel les décideurs de la Fed ont signalé en décembre qu'ils devraient porter le taux directeur.

Les rapports mensuels sur l'emploi et les prix à la consommation aux États-Unis dans les prochains jours aideront davantage les investisseurs à évaluer la trajectoire des taux d'intérêt avant la réunion de la Fed des 21 et 22 mars.

Les traders du marché monétaire voient une probabilité d'environ 80 % d'une hausse des taux de 25 points de base plus tard ce mois-ci, mais les chances d'une hausse plus importante de 50 points de base ont augmenté récemment.

À 5 h 56 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 71 points, soit 0,22 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 12,25 points, soit 0,31 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 60 points, soit 0,5 %.

Les actions asiatiques et européennes ont augmenté après que des données ont montré que l'activité manufacturière de la Chine s'est développée au rythme le plus rapide depuis plus d'une décennie, injectant une poussée d'optimisme dans des marchés mondiaux moroses.

Les données de l'activité manufacturière de l'ISM pour février sont attendues à 10h00 ET. Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, un électeur du comité de fixation des taux en 2023, s'exprimera avant la cloche d'ouverture.

Novavax Inc a chuté de 23,3 % dans les échanges avant bourse après que le fabricant de vaccins COVID-19 a émis des doutes sur sa capacité à rester en activité et a annoncé son intention de réduire ses dépenses alors qu'il se prépare à une campagne de vaccination à l'automne.

AMC Entertainment Holdings Inc a glissé de 8,4 % après que la chaîne de cinémas a affiché une baisse de plus de 15 % de ses revenus au quatrième trimestre.

Nvidia Corp a glissé de 0,9 %, le fabricant de puces ayant proposé un panorama mixte pouvant atteindre 10 milliards de dollars.

Tesla Inc a progressé de 1,3 % en prévision d'une journée des investisseurs. Le constructeur de voitures électriques prépare une refonte de la production de son modèle Y, le plus vendu, a rapporté Reuters, citant des personnes familières avec le plan.