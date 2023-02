Les contrats à terme baissent, Microsoft augmente grâce à l'IA

M. Powell a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que 2023 soit une année de "baisse significative de l'inflation".

Cependant, il a également déclaré que la bataille contre l'inflation prendra pas mal de temps, reconnaissant que les taux d'intérêt pourraient devoir évoluer plus haut que prévu.

"Les inquiétudes sous-jacentes concernant le niveau des taux d'intérêt remontent à la surface, après l'exubérance d'hier face aux indications selon lesquelles les forces désinflationnistes s'installaient", a déclaré Susannah Streeter, analyste des marchés chez Hargreaves Lansdown.

"Ce sentiment de balancier devrait se poursuivre alors que les investisseurs attendent que de nouvelles données filtrent, dont ils espèrent qu'elles jetteront une lumière nouvelle sur l'orientation de la politique de la Fed."

Les commentaires de M. Powell, qui interviennent après un solide rapport sur l'emploi vendredi, ont poussé les principaux indices de Wall street à la hausse mardi, le S&P 500 gagnant 1,29 % et le Nasdaq 1,90 %.

Les actions américaines ont connu un bon départ en 2023, après avoir subi un coup dur l'année dernière, menées par les mégacapitalisations de croissance sur fond d'optimisme quant à la volonté de la Fed de tempérer ses hausses de taux agressives.

Microsoft Corp a grimpé de 1,9 % dans les échanges de prémarchés après que le géant de la technologie ait déclaré qu'il modernisait son moteur de recherche Bing et son navigateur Web Edge grâce à l'intelligence artificielle.

Les traders suivront de près les commentaires d'une série de responsables de la Fed plus tard dans la journée pour obtenir plus d'indices sur la trajectoire des futures hausses de taux d'intérêt de la banque centrale.

Les participants au marché monétaire voient le taux terminal de la Fed à 5,14% d'ici juillet, avec une probabilité de 98,5% d'une hausse de 25 points de base en mars.

Walt Disney Co, CVS Health Corp, Uber Technologies Inc et Yum Brands Inc publieront leurs résultats trimestriels plus tard dans la journée.

Jusqu'à présent, plus de la moitié des sociétés du S&P 500 ont publié leurs résultats trimestriels, 69,1 % d'entre elles ayant dépassé les attentes, selon Refinitiv. Néanmoins, les analystes s'attendent à une baisse de 3,1 % des bénéfices du quatrième trimestre.

À 5 h 50 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 55 points, soit 0,16 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 10,25 points, soit 0,25 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 26 points, soit 0,20 %.