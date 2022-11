Les contrats à terme baissent alors que les cas de COVID en Chine augmentent ; Disney bondit

Walt Disney Co a bondi de 8,1 % dans les échanges de prémarchés, le retour d'Iger moins d'un an après son départ à la retraite coïncidant avec la tentative de la société de divertissement de stimuler la confiance des investisseurs et les bénéfices de son unité de médias en continu.

Les actions chinoises cotées aux États-Unis, dont JD.COM et Alibaba Group, ont baissé d'environ 5 % et 2 % respectivement, la dernière vague de cas de COVID-19 mettant à l'épreuve la détermination de la Chine à s'en tenir aux ajustements qu'elle a apportés à sa politique de zéro COVID.

L'attention se tourne vers la publication mercredi du procès-verbal de la réunion de novembre de la Réserve fédérale américaine, après que certains responsables aient réitéré la promesse de la banque centrale de poursuivre le resserrement de la politique monétaire jusqu'à ce que l'inflation soit maîtrisée, ce qui a en partie poussé les trois principaux indices à la baisse vendredi.

Les traders parient à 19 % sur une hausse de 75 points de base du taux directeur de la Fed lors de la réunion de décembre, le pic des taux étant attendu en juin.

À 5 h 22 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 92 points, soit 0,27 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 22 points, soit 0,55 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 86,75 points, soit 0,74 %.