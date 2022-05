Les contrats à terme baissent après la reprise de la Fed à la Bourse.

Citigroup a glissé de 0,7 % dans les échanges de prémarchés pour mener les pertes parmi les grandes banques. Les sociétés à forte capitalisation ont glissé, avec Meta Platforms et Tesla Inc en baisse de plus de 1% chacune.

L'indice de référence S&P 500 a enregistré mercredi son plus grand gain en pourcentage sur une journée depuis près de deux ans, après que la Fed a augmenté son taux d'intérêt de référence au jour le jour d'un demi-point de pourcentage, comme prévu, et a déclaré qu'elle commencerait à réduire son portefeuille d'actifs de 9 000 milliards de dollars le mois prochain dans le but de réduire davantage l'inflation.

Calmant l'anxiété des investisseurs quant à un resserrement agressif de la politique, le président de la Fed, Jerome Powell, a explicitement exclu de relever les taux de 75 points de base lors d'une prochaine réunion.

L'attention se tourne vers le rapport mensuel sur l'emploi du département américain du travail, très surveillé, vendredi, pour obtenir des indices sur la force du marché du travail et son impact sur la politique monétaire.

Les inquiétudes concernant les mesures de la politique de la Fed, les résultats mitigés de certaines grandes entreprises de croissance, le conflit en Ukraine et les blocages liés à une pandémie en Chine ont récemment frappé la Bourse, éclipsant une saison de rapports trimestriels meilleurs que prévu.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a reculé de 17,1 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 9,8 % pour le S&P 500 et de 6,3 % pour le Dow.

Sur les 368 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs bénéfices en date de mercredi, 79,9 % ont dépassé les attentes des analystes. Les bénéfices du premier trimestre devraient augmenter de 9,7 % par rapport à l'année précédente.

À 6 h 53 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 133 points, soit 0,39 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 23,5 points, soit 0,55 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 95,25 points, soit 0,7 %.

Twitter Inc a progressé de 2,6 %, Elon Musk ayant obtenu un financement de 7,14 milliards de dollars d'un groupe d'investisseurs comprenant le cofondateur d'Oracle Corp, Larry Ellison, pour financer son rachat de la société de médias sociaux pour 44 milliards de dollars.

EBay Inc a glissé de 7,4 % après que le détaillant de commerce électronique a projeté des revenus décevants pour le deuxième trimestre, la croissance ralentissant dans le secteur après deux années d'expansion rapide pendant la pandémie.

Albemarle Corp a bondi de 14,1 %, le producteur de lithium ayant relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année en raison d'une demande robuste et de prix plus élevés pour le métal utilisé dans les batteries des véhicules électriques.

Les actions cotées aux États-Unis des sociétés chinoises JD.com, NetEase Inc, Pinduoduo et Bilibili Inc ont chuté de 2,4 % à 3,8 % alors que l'organisme de réglementation des valeurs mobilières des États-Unis a ajouté plus de 80 entreprises à la liste des entités susceptibles d'être expulsées des bourses américaines dans le cadre d'une longue impasse d'audit entre les États-Unis et la Chine.