Les contrats à terme baissent après le rallye de Wall Street en raison de l'apaisement des craintes d'une hausse des taux.

Le Brent a grimpé vers 120 dollars le baril en raison des inquiétudes concernant l'offre, les Etats-Unis ayant imposé de nouvelles restrictions aux exportations du secteur du raffinage du pétrole russe, leur dernière mesure répressive à l'encontre de Moscou en raison de son invasion de l'Ukraine [GLOB/MKTS].

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré jeudi qu'il pensait que certains dirigeants étrangers se préparaient à une guerre contre la Russie et que Moscou poursuivrait son opération militaire en Ukraine jusqu'à "la fin".

La société de services pétroliers Schlumberger a augmenté de 1,2 % dans les échanges de prémarchés, entraînant les valeurs énergétiques à la hausse. Le secteur de l'énergie du S&P 500 a progressé de 30,7 % depuis le début de l'année, soit la plus forte hausse parmi tous les grands secteurs du S&P.

Citigroup a relevé le niveau des actions américaines à "surpondérer" car il constate une demande pour les valeurs de croissance sensibles aux taux d'intérêt en raison d'une forte baisse des rendements obligataires suite à la crise ukrainienne.

Tesla Inc a perdu 0,8 %, ce qui en fait le plus grand perdant parmi les méga-capitalisations de croissance.

Les actions des grandes banques ont connu un panorama mitigé, avec Citigroup en baisse de 0,9 % après que KBW ait rétrogradé le titre à "performance du marché".

À 6 h 37 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 21 points, soit 0,06 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 5 points, soit 0,11 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 33,5 points, soit 0,24 %.

Les principaux indices de Wall Bourse ont fortement progressé mercredi après que M. Powell a déclaré qu'il soutiendrait une hausse des taux d'un quart de point lors de la réunion de la Fed les 15 et 16 mars, apaisant ainsi certaines craintes d'un resserrement agressif de la politique de la banque centrale américaine.

Il témoignera devant la commission bancaire du Sénat plus tard dans la journée. De nombreuses données économiques sont également attendues, notamment l'indice PMI non manufacturier ISM à 10h00 ET.

American Eagle Outfitters Inc a chuté de 7,2 % après que la chaîne de magasins de vêtements a prévu une baisse de ses bénéfices pour le premier semestre 2022, en raison de l'augmentation des frais de transport et de l'affaiblissement des mesures de relance fédérales.