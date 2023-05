Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement baissé mardi, alors qu'une hausse surprise des taux d'intérêt par la banque centrale australienne avant une réunion très attendue de la Réserve fédérale et l'incertitude concernant les négociations sur le plafond de la dette américaine ont effrayé les investisseurs.

La banque centrale américaine devrait augmenter ses taux d'intérêt de 25 points de base mercredi et les maintenir stables jusqu'à la fin de l'année 2023, selon les économistes interrogés par Reuters.

Les craintes d'un ralentissement économique et les inquiétudes concernant les tensions dans le secteur bancaire ont alimenté les attentes de réductions de taux au cours du second semestre de l'année. Toutefois, l'inflation dépassant largement l'objectif de 2 % de la banque centrale et le marché de l'emploi restant solide, les risques de réduction des taux semblent moins probables.

La banque centrale australienne a relevé son taux d'escompte de 25 points de base, alors que les opérateurs s'attendaient à une pause prolongée, en invoquant une inflation trop élevée et en mettant en garde contre des taux encore plus élevés.

Le coût de l'assurance contre un défaut de paiement des États-Unis a atteint de nouveaux sommets après que la secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré que le gouvernement pourrait manquer d'argent d'ici un mois, ce qui a incité le président Joe Biden à convoquer quatre hauts responsables du Congrès à la Maison Blanche la semaine prochaine.

"Les nerfs sont à vif face à l'impasse sur le plafond de la dette aux États-Unis, et la perspective d'un défaut de paiement pourrait ébranler l'économie mondiale... L'attention se porte désormais sur la manière dont le gouvernement américain sera en mesure de payer ses factures au milieu de l'impasse à Washington", a déclaré Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

Pendant ce temps, les actions américaines ont terminé peu changées lundi, les investisseurs ayant pris en compte la vente aux enchères de First Republic Bank pendant le week-end, ce qui a entraîné une déroute dans l'espace bancaire régional et des gains importants pour JPMorgan Chase & Co après que la plus grande banque américaine ait récupéré les actifs du créancier en difficulté.

Alors que les données manufacturières de lundi confirment la nécessité d'un resserrement continu de la Fed à court terme, tous les regards seront tournés vers les ouvertures d'emplois et les données sur les commandes de facteurs plus tard dans la journée.

L'attention se porte également sur les résultats de grandes entreprises telles que Pfizer Inc, Uber Technologies Inc, Cummins Inc et Marriott International Inc, prévus pour la journée.

Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices du premier trimestre des sociétés du S&P 500 chutent de 1,9 % par rapport à l'année précédente, suite aux rapports meilleurs que prévu de certains géants de la technologie et de la croissance, par rapport à une baisse de 5,1 % attendue au début du mois d'avril, selon les données de Refinitiv.

À 5:33 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 72 points, soit 0,21%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 7 points, soit 0,17%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 1 point, soit 0,01%.

Parmi les actions individuelles, Tesla Inc a légèrement augmenté de 0,2 % en augmentant ses prix au Canada, en Chine, au Japon et aux États-Unis, après avoir réduit les prix de ses véhicules les plus vendus depuis le début de l'année.

La société de services éducatifs Chegg a chuté de 44,7 % à la suite d'une prévision de revenus à la baisse pour le deuxième trimestre, en raison de la concurrence accrue de ChatGPT.