Les contrats à terme chutent après l'avertissement sur les bénéfices du propriétaire de Snapchat

Les actions du propriétaire de Snapchat ont chuté de 29,3 % dans les transactions de pré-marché après que la société a réduit ses prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre et a déclaré que l'économie s'était détériorée plus rapidement que prévu au cours du mois dernier.

Alphabet Inc, propriétaire de Google, Twitter Inc, Meta Platforms Inc et Pinterest Inc, qui tirent une grande partie de leurs revenus de la publicité, ont chuté entre 3,7 % et 12,4 %.

"L'avertissement de Snap a déclenché des craintes que les dépenses publicitaires aient atteint un pic pour le moment", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

"Lorsque les perspectives (économiques) sont plus sombres, les dépenses publicitaires sont réduites. Cela mettra les investisseurs de mauvaise humeur et créera d'autres nuages d'orage au moment même où beaucoup espéraient que l'effondrement du marché était sur le point de toucher le fond."

Les principaux indices de Wall Bourse ont terminé en forte hausse lundi, dans le cadre d'un rallye général mené par les banques et les actions de Big Tech, qui ont été battues à la baisse.

Le rebond a eu lieu après que le S&P 500 et le Nasdaq aient connu leur plus longue série de baisses hebdomadaires depuis l'effondrement des dotcoms en 2001, en raison des inquiétudes concernant l'impact d'une inflation élevée persistante sur l'économie américaine et les bénéfices des entreprises.

À 6 h 17 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 227 points, soit 0,71 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 43,25 points, soit 1,09 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 201,75 points, soit 1,68 %.

Airbnb Inc a glissé de 2,3 % après que la société de location de vacances a déclaré qu'elle cesserait ses activités domestiques en Chine à partir du 30 juillet, rejoignant ainsi une longue liste de plateformes Internet occidentales qui ont choisi de se retirer du marché chinois.

L'indice de volatilité CBOE, également connu comme la jauge de la peur de Wall Bourse, a augmenté à 29,39 points.