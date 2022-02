Les contrats à terme chutent après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, marché baissier en vue pour le Nasdaq 100

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 2,4 % en début de séance à New York, ce qui place l'indice en bonne voie pour perdre 20 % de son record de clôture de novembre, soit un marché baissier, le premier cas de ce genre depuis la vente de mars 2020, au plus fort de la pandémie.

Les missiles russes pleuvent sur les villes ukrainiennes. L'Ukraine a signalé que des colonnes de troupes se déversaient à travers ses frontières dans les régions orientales de Tchernihiv, Kharkiv et Louhansk, et débarquaient par la mer dans les villes d'Odessa et de Mariupol dans le sud.

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont également indiqué que l'indice des valeurs vedettes était prêt à confirmer une correction par rapport à son plus haut niveau de clôture historique du 4 janvier, après l'ouverture du marché.

Une correction est confirmée lorsqu'un indice clôture 10 % ou plus en dessous de son niveau de clôture record.

À 3 h 54 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 671 points, soit 2,03 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 83,25 points, soit 1,97 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 327,75 points, soit 2,43 %.

Les craintes de guerre en Europe de l'Est ont martelé les actions ces derniers jours, mettant les principaux indices sur la voie de leur pire semaine en un mois, en baisse de 2,8% à 3,8% à la clôture de mercredi.

"À ce stade, il est impossible de parier sur un quelconque scénario. Nous ne pouvons que suivre de près les derniers développements et nous tenir prêts à davantage de volatilité", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

L'indice de volatilité CBOE, également connu sous le nom de jauge de la peur de Wall Bourse, s'est échangé à 36,41, son plus haut niveau depuis le 24 janvier.