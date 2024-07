Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé vendredi, les opérateurs délaissant les valeurs technologiques à forte capitalisation, tout en évaluant l'impact d'une panne technologique mondiale qui a touché des entreprises de tous les secteurs.

Les principales compagnies aériennes américaines ont ordonné des arrêts au sol en invoquant des problèmes de communication, tandis que des entreprises, dont certaines banques et services financiers, ont signalé des pannes de système qui ont perturbé leurs activités.

Microsoft a chuté de 2,7 % lors des premières transactions sur le marché après la panne.

CrowdStrike Holdings a chuté de 19 % après que le gouvernement australien a déclaré que certaines pannes dans le pays semblaient liées à un problème au sein de l'entreprise.

Cette perturbation survient après deux sessions éprouvantes pour Wall Street, les investisseurs ayant évalué les bénéfices du deuxième trimestre et s'étant détournés des grandes valeurs technologiques qui ont été les principaux moteurs de la hausse des actions en 2024.

D'autres mégacapitalisations telles que Nvidia et Apple ont chuté de 0,9 % et 0,3 %, respectivement. Les titres de puces ont été mitigés dans les échanges de pré-marché, avec la cotation américaine de Taiwan Semiconductor Manufacturing en baisse de 1,8 %, tandis que Broadcom a augmenté de 0,10 %.

La plateforme d'information et de données Workspace du London Stock Exchange Group a également été touchée par la panne, affectant l'accès des utilisateurs dans le monde entier et entraînant des perturbations sur les marchés financiers, tandis qu'Euronext a déclaré que certains indices boursiers nord-américains étaient diffusés de manière incorrecte.

"Selon certaines rumeurs, la société de cybersécurité Crowdstrike aurait effectué une mise à jour qui n'aurait pas fonctionné sur le système d'exploitation de Microsoft et qui aurait provoqué la chute des systèmes. Étant donné que nous ne connaissons pas tous les détails, il est trop tôt pour que les investisseurs évaluent l'impact financier ou sur la réputation de ces entreprises", a déclaré Dan Coatsworth, analyste en investissement chez AJ Bell.

Au cours des deux dernières séances, le Nasdaq Composite a chuté de 3,5 %, le S&P 500 a perdu 2,1 % et le Russell 2000 a mis fin à une série de cinq jours de hausse mercredi.

Signe de l'inquiétude des investisseurs, le VIX, la "jauge de la peur" de Wall Street, dépassait les 16 points, son niveau le plus élevé depuis la fin du mois d'avril.

Les résultats des entreprises sont également à l'ordre du jour. Les rapports d'American Express, de The Travelers Companies et de Halliburton sont attendus avant l'ouverture des marchés vendredi.

Les investisseurs attendront également les commentaires des responsables de la Réserve fédérale américaine, John Williams et Raphael Bostic, pour obtenir des indications sur la trajectoire de la politique monétaire plus tard dans la journée.

Les marchés ont largement intégré une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt lors de la réunion de septembre de la Fed et s'attendent toujours à deux réductions d'ici la fin de l'année, selon les données de LSEG.

À 5:26 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 128 points, soit 0,31%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 13,5 points, soit 0,24%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 73,25 points, soit 0,37%.

Les entreprises spécialisées dans la cybersécurité, dont Palo Alto Networks, Fortinet et Zscaler, ont progressé de 1,4 % à 6,3 % après la perturbation mondiale.

Netflix a chuté de 1,6 % après que le géant de la diffusion en continu a annoncé que le nombre d'abonnés au troisième trimestre serait inférieur à celui de l'année précédente et que le chiffre d'affaires du troisième trimestre serait inférieur aux estimations.