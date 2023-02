Les contrats à terme chutent dans un contexte de hausse des rendements ; Lyft s'enfonce dans de sombres perspectives de bénéfices.

Les principaux indices boursiers de Wall street devaient enregistrer des baisses à la fin d'une semaine dominée par les commentaires bellicistes des responsables de la Réserve fédérale américaine, alors que plus de la moitié des sociétés de l'indice S&P 500 clôturent leurs résultats trimestriels.

Le Nasdaq Composite a connu sa première baisse hebdomadaire de l'année, avec un recul de près de 2 %.

Le rendement de l'obligation de référence du Trésor à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis plus d'un mois, à 3,69 %, en hausse de 2,9 points de base. Les indices boursiers américains ont chuté au cours de la séance précédente alors que les rendements du Trésor ont augmenté après qu'une vente aux enchères d'obligations à 30 ans se soit mal passée. [US/]

Les sociétés de croissance sensibles aux taux ont mené les baisses dans les échanges de prémarchés vendredi, avec Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp, Tesla Inc et Alphabet Inc en baisse entre 0,2 % et 2,8 %.

La hausse des rendements du Trésor a mis les valorisations des valeurs de croissance sous pression, ce qui a également été un thème récurrent pour 2022.

Lyft Inc a chuté de 32,9 % après avoir également baissé ses prix, suscitant des inquiétudes quant à son retard sur son grand rival Uber Technologies Inc. L'action Uber a baissé de 3,7 %.

À 5 h 59 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 60 points, soit 0,18 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 15 points, soit 0,37 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 97,75 points, soit 0,79 %.