Les contrats à terme chutent en raison de la persistance des inquiétudes liées à la hausse des taux.

Une reprise estivale de quatre semaines pour le Nasdaq et le S&P 500 s'est interrompue la semaine dernière en raison de la chute des mégacapitales de croissance vendredi, le rendement de référence du Trésor à 10 ans atteignant près de 3 % en raison des craintes d'inflation.

Les sociétés à forte croissance et technologiques telles que Apple Inc et Tesla Inc ont chuté de 1,5 % et 2,1 %, respectivement, dans les échanges avant la cloche lundi.

Les créanciers JPMorgan Chase & Co et Bank of America ont chuté de plus de 1 % chacun, dans un contexte général de baisse des risques. Les géants bancaires font collectivement face à plus d'un milliard de dollars d'amendes réglementaires pour l'utilisation par les employés d'outils de messagerie non approuvés, y compris le courrier électronique et des applications telles que WhatsApp.

L'indice de volatilité CBOE, la jauge de peur de Wall Bourse, a atteint 23,10, son plus haut niveau depuis plus de deux semaines.

Cette semaine, l'accent sera mis sur le discours du président de la Fed, Jerome Powell, lors d'une conférence des banques centrales à Jackson Hole, vendredi, pour obtenir de nouveaux indices sur la trajectoire de resserrement de la politique monétaire de la banque centrale.

"Le marché traverse actuellement une phase de digestion, déclenchée par des rapports économiques plus faibles que prévu et l'anxiété avant les déclarations et les indications de politique qui devraient émerger du symposium économique de Jackson Hole", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

"La grande incertitude reste l'ampleur de la hausse des taux lors de la réunion du FOMC de septembre."

Selon les économistes interrogés dans le cadre d'un sondage Reuters, la Fed relèvera ses taux de 50 points de base en septembre dans un contexte où l'on s'attend à ce que l'inflation ait atteint un pic et où les craintes de récession s'intensifient.

Les traders s'attendent également à une probabilité légèrement plus élevée d'une hausse de 50 points de base par rapport à une troisième hausse de 75 points de base, même si plusieurs décideurs de la Fed ont repoussé les attentes d'un pivot dovish et souligné que la lutte contre l'inflation se poursuit.

Les investisseurs seront également à la recherche de détails sur les plans de la banque centrale visant à réduire son bilan de près de 9 000 milliards de dollars, un processus qui a débuté en juin.

La jauge d'inflation préférée de la Fed, l'indice des prix PCE, sera également publiée cette semaine.

Avec les craintes de récession qui persistent et les investisseurs avides de tout indice sur la force de l'économie, d'autres données américaines seront attendues de près cette semaine, notamment les PMI flash, la deuxième estimation du PIB du deuxième trimestre et le sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan.

À 07 h 07 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 286 points, soit 0,85 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 46 points, soit 1,09 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 193,25 points, soit 1,46 %.

Signify Health Inc a bondi de 40,5 % suite à un rapport publié dimanche selon lequel UnitedHealth Group Inc, Amazon.com Inc, CVS Health Corp et Option Care Health Inc font une offre pour acquérir la société.

AMC Entertainment Holdings a chuté de 31,5 % après que son homologue Cineworld, le deuxième plus grand exploitant de cinémas au monde, a averti d'un possible dépôt de bilan.